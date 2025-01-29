По свердловским городам пошла волна обысков: силовики нагрянули в УКС Арамиля

В управлении капстроительства и ЖКХ Арамиля проходят обыски

30 января 2025 в 12:29 Размер текста - 17 +

Информации о задержаниях пока нет Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Задержан свердловский экс-министр ЖКХ Смирнов В управление капстроительства, благоустройства и ЖКХ Арамиля (Свердловская область) пришли с обысками, рассказал URA.RU источник. Другой собеседник агентства утверждает, что обыски только готовятся. Это как минимум вторая подобная силовая операция в регионе за последние сутки. Накануне был задержан начальник управления капстроительства и ЖКХ Верхней Пышмы Алексей Харламов. Оба дела, предварительно, связаны с закупкой дорогостоящего оборудования для водных сооружений, которое фактически простаивало из-за якобы рукотворных бюрократических проволочек. О задержаниях в Арамиле информации пока нет. В местной администрации корреспонденту URA.RU пока не ответили. Накануне URA.RU анонсировало, что уголовное дело, в центре которого оказался экс-министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, будет иметь множество эпизодов и фигурантов, в том числе высокопоставленных. Экс-министра, ушедшего в отставку 13 января, поместили в СИЗО до 17 марта. Ему вменяют получение взятки в особо крупном размере. По разным версиям, показания на него могли дать замминистра Андрей Кислицын, задержанный в апреле 2024-го и глава Дегтярска Вадим Пильников, задержанный в декабре (по делу о реконструкции водовода). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В управление капстроительства, благоустройства и ЖКХ Арамиля (Свердловская область) пришли с обысками, рассказал URA.RU источник. Другой собеседник агентства утверждает, что обыски только готовятся. Это как минимум вторая подобная силовая операция в регионе за последние сутки. Накануне был задержан начальник управления капстроительства и ЖКХ Верхней Пышмы Алексей Харламов. Оба дела, предварительно, связаны с закупкой дорогостоящего оборудования для водных сооружений, которое фактически простаивало из-за якобы рукотворных бюрократических проволочек. О задержаниях в Арамиле информации пока нет. В местной администрации корреспонденту URA.RU пока не ответили. Накануне URA.RU анонсировало, что уголовное дело, в центре которого оказался экс-министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, будет иметь множество эпизодов и фигурантов, в том числе высокопоставленных. Экс-министра, ушедшего в отставку 13 января, поместили в СИЗО до 17 марта. Ему вменяют получение взятки в особо крупном размере. По разным версиям, показания на него могли дать замминистра Андрей Кислицын, задержанный в апреле 2024-го и глава Дегтярска Вадим Пильников, задержанный в декабре (по делу о реконструкции водовода).