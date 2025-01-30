Журналистам, пострадавшим на особых заданиях, будут платить больше

Депутаты Государственной Думы от ЛДПР предложили увеличить выплаты журналистам, пострадавшим во время выполнения редакционных заданий в особых условиях. По инициативе председателя комитета по социальной политике Ярослава Нилова внесен законопроект, предполагающий увеличение компенсаций в 2,5 раза.
«Внести в часть четвертую статьи 471 Закона РФ от 27 декабря 1991 года № 2124-1 „О средствах массовой информации“ следующие изменения: 1) в пункте 1 слова „двух миллионов“ заменить словами „пяти миллионов“; 2) в пункте 2 слова „одного миллиона“ заменить словами „двух миллионов пятисот тысяч“; 3) в пункте 3 слова „ста тысяч“ заменить словами „двухсот пятидесяти тысяч“; 4) в пункте 4 слова „двух миллионов“ заменить словами „пяти миллионов“, — сказано в проекте закона.
Согласно действующему законодательству, семья погибшего журналиста имеет право на компенсацию в размере не менее двух миллионов рублей, а в случае тяжелого увечья выплачивается не менее одного миллиона рублей. В обновленной версии законопроекта предложено установить фиксированные размеры компенсаций за потерю здоровья и жизни. Кроме того, будет введено положение, обязывающее издательства либо выплачивать компенсации, либо осуществлять страховые выплаты в соответствии с законом.
Законопроект был внесен в Государственную Думу в 2014 году, одобрен в первом чтении в 2015 году и во втором чтении в декабре 2018 года. Процесс рассмотрения документа затянулся из-за продолжительных процедур согласования с различными министерствами и ведомствами.
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