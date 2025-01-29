Извергу, убившему 2-летнюю падчерицу в Первоуральске, попросили суровый срок. Фото

Жителя Первоуральска Бекурина попросили отправить в колонию на 25 лет

30 января 2025 в 12:33 Размер текста - 17 +

Бекурин отрицает свою вину (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жителя Первоуральска (Свердловская область) Ивана Бекурина, обвиняемого в убийстве двухлетней падчерицы, попросили отправить в колонию на 25 лет. Такой срок запросил гособвинитель, передает корреспондент URA.RU из зала Свердловского облсуда. Кроме того, родные погибшей попросили от подсудимого 1,5 миллиона в качестве компенсации. «Хочу заявить иск о возмещении морального вреда в размере миллиона рублей к Ивану Бекурину в пользу брата [погибшей]. Мальчик после трагедии стал замкнутым, теперь повышает голос, ссорится, жадничает», — сказал представитель потерпевшего. Подсудимый не отказался от иска, но попросил снизить сумму вдвое: «Я просто понимаю, что ни за 20 лет, ни за 25 [лет] мне не выплатить, а вот 500 [тысяч] готов». Тетя девочки снизила сумму своего иска до 500 тысяч рублей. Малышка скончалась 5 декабря 2023 года. По версии следствия, Бекурин якобы систематически избивал ее. Сам он уверяет: девочка вела себя плохо, мешала остальным спать. Свою вину он отрицает в полном объеме. Подробнее об уголовном деле — в отдельном материале агентства. Фото: Сергей Бодров Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жителя Первоуральска (Свердловская область) Ивана Бекурина, обвиняемого в убийстве двухлетней падчерицы, попросили отправить в колонию на 25 лет. Такой срок запросил гособвинитель, передает корреспондент URA.RU из зала Свердловского облсуда. Кроме того, родные погибшей попросили от подсудимого 1,5 миллиона в качестве компенсации. «Хочу заявить иск о возмещении морального вреда в размере миллиона рублей к Ивану Бекурину в пользу брата [погибшей]. Мальчик после трагедии стал замкнутым, теперь повышает голос, ссорится, жадничает», — сказал представитель потерпевшего. Подсудимый не отказался от иска, но попросил снизить сумму вдвое: «Я просто понимаю, что ни за 20 лет, ни за 25 [лет] мне не выплатить, а вот 500 [тысяч] готов». Тетя девочки снизила сумму своего иска до 500 тысяч рублей. Малышка скончалась 5 декабря 2023 года. По версии следствия, Бекурин якобы систематически избивал ее. Сам он уверяет: девочка вела себя плохо, мешала остальным спать. Свою вину он отрицает в полном объеме. Подробнее об уголовном деле — в отдельном материале агентства.