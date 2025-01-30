Помощник Путина призвал не «воспитывать деревянных солдат» в школах

Мединский: задача школы — воспитать умеющего думать ребенка
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Мединский заявил, что современная школа ответственна в том числе за формирование критического мышления
Мединский заявил, что современная школа ответственна в том числе за формирование критического мышления Фото:

Общество не нуждается в «оловянных солдатиках», основная задача образовательных учреждений — воспитание детей, способных к критическому мышлению и аргументированной дискуссии. Об этом сообщил помощник президента России Владимир Мединский. Он отметил, что новая серия учебников по истории, разработанная с его участием, направлена на стимулирование дискуссий среди учащихся.

«Нашему обществу не нужны оловянные солдатики. Мы не Урфин Джюсы и не воспитываем деревянных солдат. Наша цель — воспитать школьника, который стремится понять истину, это наш идеал. Все остальное — пустые разговоры», — заявил Мединский в интервью РБК. 

Он также выразил уверенность в том, что если у школьников возникают ошибочные представления, например, о форме Земли после просмотра видео популярных личностей, задача учителя — объяснить и показать правильную информацию. Мединский подчеркнул, что в школьной программе не должно быть запретных тем, так как истина «никогда не бывает черно-белой». По словам помощника президента, учителя в настоящее время не испытывают опасений относительно проведения открытых дискуссий, включая обсуждение событий недавней истории России.

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Общество не нуждается в «оловянных солдатиках», основная задача образовательных учреждений — воспитание детей, способных к критическому мышлению и аргументированной дискуссии. Об этом сообщил помощник президента России Владимир Мединский. Он отметил, что новая серия учебников по истории, разработанная с его участием, направлена на стимулирование дискуссий среди учащихся. «Нашему обществу не нужны оловянные солдатики. Мы не Урфин Джюсы и не воспитываем деревянных солдат. Наша цель — воспитать школьника, который стремится понять истину, это наш идеал. Все остальное — пустые разговоры», — заявил Мединский в интервью РБК.  Он также выразил уверенность в том, что если у школьников возникают ошибочные представления, например, о форме Земли после просмотра видео популярных личностей, задача учителя — объяснить и показать правильную информацию. Мединский подчеркнул, что в школьной программе не должно быть запретных тем, так как истина «никогда не бывает черно-белой». По словам помощника президента, учителя в настоящее время не испытывают опасений относительно проведения открытых дискуссий, включая обсуждение событий недавней истории России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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