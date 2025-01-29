29 января 2025

Пермские заводы массово ищут дворников для уборки снега

© Служба новостей «URA.RU»
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На некоторых заводах предусматривается доставка до места работы
На некоторых заводах предусматривается доставка до места работы Фото:

Крупные пермские предприятия испытывают нехватку дворников, в обязанности которых среди прочего входит уборка снега. Соответствующие объявления на сайтах по поиску работы разместили компания «Новомет-Пермь», «Протон-ПМ», НПО «Искра» и другие заводы.

«Ваша работа будет заключаться в уборке территории предприятия. Также очистке от снега входов, уборке служебных и санитарно-бытовых помещений проходных», — сообщается в описании одной из вакансий. Средний уровень заработной платы, которую предлагают предприятия дворникам, составляет около 30 тысяч рублей. Самую высокую зарплату готовы платить на предприятии «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез». Это сумма в 52 тысячи рублей.

График работы для соискателей вакансии дворника пятидневный. Работодатель предоставляет гарантии в соответствии с трудовым кодексом: официальное трудоустройство, белая заработная плата, пенсионное обеспечение и стаж работы, оплачиваемые больничные и отпуска. На некоторых заводах предусматривается доставка до места работы.

Ранее URA.RU сообщало о необычных вакансиях на пермских заводах. При изучении свободных ставок на предприятиях были открыты вакансии цветовода и зашивальщика мешков.

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Крупные пермские предприятия испытывают нехватку дворников, в обязанности которых среди прочего входит уборка снега. Соответствующие объявления на сайтах по поиску работы разместили компания «Новомет-Пермь», «Протон-ПМ», НПО «Искра» и другие заводы. «Ваша работа будет заключаться в уборке территории предприятия. Также очистке от снега входов, уборке служебных и санитарно-бытовых помещений проходных», — сообщается в описании одной из вакансий. Средний уровень заработной платы, которую предлагают предприятия дворникам, составляет около 30 тысяч рублей. Самую высокую зарплату готовы платить на предприятии «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез». Это сумма в 52 тысячи рублей. График работы для соискателей вакансии дворника пятидневный. Работодатель предоставляет гарантии в соответствии с трудовым кодексом: официальное трудоустройство, белая заработная плата, пенсионное обеспечение и стаж работы, оплачиваемые больничные и отпуска. На некоторых заводах предусматривается доставка до места работы. Ранее URA.RU сообщало о необычных вакансиях на пермских заводах. При изучении свободных ставок на предприятиях были открыты вакансии цветовода и зашивальщика мешков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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