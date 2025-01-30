«Балтийскую жемчужину» выставили на продажу за 1,7 млрд рублей

Китайская компания выставила на продажу свою штаб-квартиру в Петербурге
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Китайская компания SIIC объявила о продаже своего бизнес-центра «Балтийская жемчужина» в Петербурге за 1,7 млрд рублей
Китайская компания SIIC объявила о продаже своего бизнес-центра «Балтийская жемчужина» в Петербурге за 1,7 млрд рублей Фото:

Китайская компания Shanghai Industrial Investment (SIIC) объявила о продаже своего бизнес-центра «Балтийская жемчужина» в Санкт-Петербурге за 1,7 млрд рублей. Это здание служило штаб-квартирой компании в России.

«ЗАО „Балтийская жемчужина“, с 2005 года развивающее одноименный микрорайон в Красносельском районе, выставило на продажу свою штаб-квартиру на Петергофском шоссе за 1,6 млрд рублей, объявление об этом появилось на профильных интернет-площадках», — сообщили в «Коммерсанте». Сделка станет завершающим этапом присутствия SIIC на российском рынке, так как после ее закрытия девелопер планирует покинуть Петербург.

Бизнес-центр расположен на Петергофском шоссе и является частью жилого микрорайона «Балтийская жемчужина». Здание имеет необычную полукруглую форму и выделяется своим привлекательным внешним видом. Общая площадь объекта составляет 10,8 тыс. м?, а также к нему прилагается земельный участок площадью 2,2 га. Эксперты рынка недвижимости оценивают стоимость бизнес-центра в пределах 1-1,5 млрд рублей. Особенностью объекта является наличие 3,8 тыс. м?, выделенных под общественные пространства.

На данный момент в микрорайоне завершается продажа жилья в последних двух жилых комплексах, а также благоустройство набережной на Финском заливе. После выполнения всех обязательств перед городом, SIIC планирует полностью покинуть российский рынок.

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Китайская компания Shanghai Industrial Investment (SIIC) объявила о продаже своего бизнес-центра «Балтийская жемчужина» в Санкт-Петербурге за 1,7 млрд рублей. Это здание служило штаб-квартирой компании в России. «ЗАО „Балтийская жемчужина“, с 2005 года развивающее одноименный микрорайон в Красносельском районе, выставило на продажу свою штаб-квартиру на Петергофском шоссе за 1,6 млрд рублей, объявление об этом появилось на профильных интернет-площадках», — сообщили в «Коммерсанте». Сделка станет завершающим этапом присутствия SIIC на российском рынке, так как после ее закрытия девелопер планирует покинуть Петербург. Бизнес-центр расположен на Петергофском шоссе и является частью жилого микрорайона «Балтийская жемчужина». Здание имеет необычную полукруглую форму и выделяется своим привлекательным внешним видом. Общая площадь объекта составляет 10,8 тыс. м?, а также к нему прилагается земельный участок площадью 2,2 га. Эксперты рынка недвижимости оценивают стоимость бизнес-центра в пределах 1-1,5 млрд рублей. Особенностью объекта является наличие 3,8 тыс. м?, выделенных под общественные пространства. На данный момент в микрорайоне завершается продажа жилья в последних двух жилых комплексах, а также благоустройство набережной на Финском заливе. После выполнения всех обязательств перед городом, SIIC планирует полностью покинуть российский рынок.
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