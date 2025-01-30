В Челябинске за месяц подорожали квартиры на вторичке

В Челябинске в январе 2025 по сравнению с декабрем 2024 года цены на квартиры на вторичном рынке выросли на 1,2% до 101 500 рулей за «квадрат». На данный момент средняя цена квартиры составляет 5 миллионов 509 тысяч рублей за объект, сообщается на сайте о недвижимости.
«В Челябинске с декабря 2024 по январь 2025 вторичные квартиры подорожали на 1,2% до 101 500 рублей за квадратный метр. Средняя стоимость квартир при этом составила 5 миллионов 509 тысяч рублей за объект», — сообщается на сайте.
На данный момент в Челябинске цены на вторичное жилье растут медленно. Это связано с низким спросом на вторичные квартиры, который спровоцировали высокие проценты по ипотеке.
В Челябинске предложение о продаже вторичных квартир за месяц сократилось на 201 объект. Причина в том, что продавцы снимают свои объекты с продажи, многие из них решают сдавать жилье, поскольку арендные ставки на жилье растут, а продать вторичное жилье по приемлемым ценам достаточно сложно. Эксперты отмечают, что такая ситуация сохранится как минимум в течении месяца.
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