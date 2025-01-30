В Кремле указали на историческую неграмотность Шольца

Песков: в Европе целенаправленно стирают память о Второй мировой войне
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Песков заявил, что в Европе специально стирают память о Второй мировой войне
Дмитрий Песков заявил, что в Европе специально стирают память о Второй мировой войне Фото:

Канцлер Германии Олаф Шольц словами об освобождении Германии США искажает историческую правду о роли СССР в освобождении Европы от нацизма, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его мнению, сегодняшняя тенденция забывать ключевую роль Советского Союза в победе над Третьим рейхом может привести к негативным последствиям.

«Целенаправленная линия идет на забвение исторической правды, линия на забвение того, кто именно заплатил самую тяжелую цену за освобождение европейского континента от коричневой чумы. Это был Советский Союз...» — подчеркнул Песков во время конференц-колла. Он заявил, что СССР в союзничестве с Великобританией и США приняли на себя тяготы освобождения Европы.

По словам представителя Кремля, игнорирование важности событий тех времен и роли советских солдат может способствовать росту нацистских настроений в современном мире. «Такая линия на забвение весьма пагубна с точки зрения последствий ползущего нацизма», — отметил Песков.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз прокомментировал утверждение канцлера Германии Олафа Шольца о том, что США якобы освободили Германию во время Второй мировой войны. Боуз подчеркнул, что реальные освободители Берлина были русские.

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Канцлер Германии Олаф Шольц словами об освобождении Германии США искажает историческую правду о роли СССР в освобождении Европы от нацизма, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его мнению, сегодняшняя тенденция забывать ключевую роль Советского Союза в победе над Третьим рейхом может привести к негативным последствиям. «Целенаправленная линия идет на забвение исторической правды, линия на забвение того, кто именно заплатил самую тяжелую цену за освобождение европейского континента от коричневой чумы. Это был Советский Союз...» — подчеркнул Песков во время конференц-колла. Он заявил, что СССР в союзничестве с Великобританией и США приняли на себя тяготы освобождения Европы. По словам представителя Кремля, игнорирование важности событий тех времен и роли советских солдат может способствовать росту нацистских настроений в современном мире. «Такая линия на забвение весьма пагубна с точки зрения последствий ползущего нацизма», — отметил Песков. Ранее ирландский журналист Чей Боуз прокомментировал утверждение канцлера Германии Олафа Шольца о том, что США якобы освободили Германию во время Второй мировой войны. Боуз подчеркнул, что реальные освободители Берлина были русские.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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