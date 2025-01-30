Канцлер Германии Олаф Шольц словами об освобождении Германии США искажает историческую правду о роли СССР в освобождении Европы от нацизма, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его мнению, сегодняшняя тенденция забывать ключевую роль Советского Союза в победе над Третьим рейхом может привести к негативным последствиям.
«Целенаправленная линия идет на забвение исторической правды, линия на забвение того, кто именно заплатил самую тяжелую цену за освобождение европейского континента от коричневой чумы. Это был Советский Союз...» — подчеркнул Песков во время конференц-колла. Он заявил, что СССР в союзничестве с Великобританией и США приняли на себя тяготы освобождения Европы.
По словам представителя Кремля, игнорирование важности событий тех времен и роли советских солдат может способствовать росту нацистских настроений в современном мире. «Такая линия на забвение весьма пагубна с точки зрения последствий ползущего нацизма», — отметил Песков.
Ранее ирландский журналист Чей Боуз прокомментировал утверждение канцлера Германии Олафа Шольца о том, что США якобы освободили Германию во время Второй мировой войны. Боуз подчеркнул, что реальные освободители Берлина были русские.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.