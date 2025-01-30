Данных о выживших нет: на месте крушения самолета в Вашингтоне ведутся поисковые работы. Фоторепортаж

Данных о выживших в авиакатастрофе в США нет
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На месте крушения пассажирского самолета в Вашингтоне ведутся поисковые работы
На месте крушения пассажирского самолета в Вашингтоне ведутся поисковые работы Фото:
новость из сюжета
В США самолет потерпел крушение после столкновения с вертолетом

В аэропорту имени Рональда Рейгана в Вашингтоне пассажирский самолет Bombardier CRJ700 столкнулся с военным вертолетом Black Hawk. В результате инцидента оба воздушных судна потерпели крушение, упав в реку Потомак. Сейчас спасательные службы активно работают на месте происшествия. На борту самолета находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа, в вертолете — трое военных. Что происходит на месте крушения самолета в Вашингтоне — в фоторепортаже URA.RU.

По информации властей, данных о выживших в авиакатастрофе нет. Из реки уже извлекли минимум 19 тел погибших. В самолете могли находиться известные российские фигуристы и чемпионы мира в парном катании Евгения Шишкова и Вадим Наумов. По предварительным данным, вместе с ними в самолете был и их сын.

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В аэропорту имени Рональда Рейгана в Вашингтоне пассажирский самолет Bombardier CRJ700 столкнулся с военным вертолетом Black Hawk. В результате инцидента оба воздушных судна потерпели крушение, упав в реку Потомак. Сейчас спасательные службы активно работают на месте происшествия. На борту самолета находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа, в вертолете — трое военных. Что происходит на месте крушения самолета в Вашингтоне — в фоторепортаже URA.RU. По информации властей, данных о выживших в авиакатастрофе нет. Из реки уже извлекли минимум 19 тел погибших. В самолете могли находиться известные российские фигуристы и чемпионы мира в парном катании Евгения Шишкова и Вадим Наумов. По предварительным данным, вместе с ними в самолете был и их сын.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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