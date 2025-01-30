В аэропорту имени Рональда Рейгана в Вашингтоне пассажирский самолет Bombardier CRJ700 столкнулся с военным вертолетом Black Hawk. В результате инцидента оба воздушных судна потерпели крушение, упав в реку Потомак. Сейчас спасательные службы активно работают на месте происшествия. На борту самолета находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа, в вертолете — трое военных. Что происходит на месте крушения самолета в Вашингтоне — в фоторепортаже URA.RU.
По информации властей, данных о выживших в авиакатастрофе нет. Из реки уже извлекли минимум 19 тел погибших. В самолете могли находиться известные российские фигуристы и чемпионы мира в парном катании Евгения Шишкова и Вадим Наумов. По предварительным данным, вместе с ними в самолете был и их сын.
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