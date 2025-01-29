29 января 2025

Силовик после командировки на Кавказ возглавит полицию самого скандального города ХМАО

Полицию в городе ХМАО возглавит местный силовик
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Полицию Пыть-Яха возглавит Артур Сибагатуллин
Полицию Пыть-Яха возглавит Артур Сибагатуллин Фото:

На пост главы полиции Пыть-Яха (ХМАО) прочат заместителя главы ОМВД Лянтора Артура Сибагатуллина. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«Главой полиции Пыть-Яха станет Артур Сибагатуллин. Он состоял в кадровом резерве, к тому же руководил сводным отрядом полицейских из Югры в Урухе (Кабардино-Балкария) с апреля по октябрь 2024 года. Хорошо себя зарекомендовал», — поделился инсайдер. Сибагатуллин служит в регионе уже более 10 лет, а начинал карьеру в Башкирии.

В ноябре 2024 года свой пост покинул глава полиции Пыть-Яха Сергей Карячкин, который служил там с весны 2023 года. С того момента временно исполняющим обязанности руководителя был его заместитель Павел Просоедов. По информации инсайдера URA.RU, Карячкину прочат пост в мэрии, где уже работает заместителем главы города его предшественник Олег Иревлин.

Агентство запросило комментарий в пресс-службе ведомства. На момент публикации ответ не поступил.

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На пост главы полиции Пыть-Яха (ХМАО) прочат заместителя главы ОМВД Лянтора Артура Сибагатуллина. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Главой полиции Пыть-Яха станет Артур Сибагатуллин. Он состоял в кадровом резерве, к тому же руководил сводным отрядом полицейских из Югры в Урухе (Кабардино-Балкария) с апреля по октябрь 2024 года. Хорошо себя зарекомендовал», — поделился инсайдер. Сибагатуллин служит в регионе уже более 10 лет, а начинал карьеру в Башкирии. В ноябре 2024 года свой пост покинул глава полиции Пыть-Яха Сергей Карячкин, который служил там с весны 2023 года. С того момента временно исполняющим обязанности руководителя был его заместитель Павел Просоедов. По информации инсайдера URA.RU, Карячкину прочат пост в мэрии, где уже работает заместителем главы города его предшественник Олег Иревлин. Агентство запросило комментарий в пресс-службе ведомства. На момент публикации ответ не поступил.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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