Силовик после командировки на Кавказ возглавит полицию самого скандального города ХМАО

На пост главы полиции Пыть-Яха (ХМАО) прочат заместителя главы ОМВД Лянтора Артура Сибагатуллина. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.
«Главой полиции Пыть-Яха станет Артур Сибагатуллин. Он состоял в кадровом резерве, к тому же руководил сводным отрядом полицейских из Югры в Урухе (Кабардино-Балкария) с апреля по октябрь 2024 года. Хорошо себя зарекомендовал», — поделился инсайдер. Сибагатуллин служит в регионе уже более 10 лет, а начинал карьеру в Башкирии.
В ноябре 2024 года свой пост покинул глава полиции Пыть-Яха Сергей Карячкин, который служил там с весны 2023 года. С того момента временно исполняющим обязанности руководителя был его заместитель Павел Просоедов. По информации инсайдера URA.RU, Карячкину прочат пост в мэрии, где уже работает заместителем главы города его предшественник Олег Иревлин.
Агентство запросило комментарий в пресс-службе ведомства. На момент публикации ответ не поступил.
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