24 ноября 2024

В городе ХМАО глава полиции уходит в отставку

Глава полиции Пыть-Яха Карячкин уходит в отставку
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сергей Карячкин уходит в отставку
Сергей Карячкин уходит в отставку Фото:

В Пыть-Яхе (ХМАО) глава городской полиции Сергей Карячкин уходит в отставку. Об этом URA.RU сообщил источник из силовых структур.

«Начальник полиции находится в отпуске с последующей отставкой. Временно исполняющим обязанности является его заместитель Павел Просоедов», — сообщил URA.RU источник из силовых структур.

Сергей Карячкин работал на должности главы полиции Пыть-Яха с весны 2023 года. Он является земляком бывшего главы ведомства Дамира Сатретдинова и до перевода служил в органах внутренних дел Астрахани.

URA.RU запросило комментарий в пресс-службе УМВД по ХМАО. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее агентство писало, что глава полиции ХМАО Сергей Ветохин назначил новым начальником Центра по борьбе с экстремизмом. Им стал местный силовик Максим Раецкий.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Пыть-Яхе (ХМАО) глава городской полиции Сергей Карячкин уходит в отставку. Об этом URA.RU сообщил источник из силовых структур. «Начальник полиции находится в отпуске с последующей отставкой. Временно исполняющим обязанности является его заместитель Павел Просоедов», — сообщил URA.RU источник из силовых структур. Сергей Карячкин работал на должности главы полиции Пыть-Яха с весны 2023 года. Он является земляком бывшего главы ведомства Дамира Сатретдинова и до перевода служил в органах внутренних дел Астрахани. URA.RU запросило комментарий в пресс-службе УМВД по ХМАО. На момент публикации ответ не поступил. Ранее агентство писало, что глава полиции ХМАО Сергей Ветохин назначил новым начальником Центра по борьбе с экстремизмом. Им стал местный силовик Максим Раецкий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...