В городе ХМАО глава полиции уходит в отставку

В Пыть-Яхе (ХМАО) глава городской полиции Сергей Карячкин уходит в отставку. Об этом URA.RU сообщил источник из силовых структур.
«Начальник полиции находится в отпуске с последующей отставкой. Временно исполняющим обязанности является его заместитель Павел Просоедов», — сообщил URA.RU источник из силовых структур.
Сергей Карячкин работал на должности главы полиции Пыть-Яха с весны 2023 года. Он является земляком бывшего главы ведомства Дамира Сатретдинова и до перевода служил в органах внутренних дел Астрахани.
URA.RU запросило комментарий в пресс-службе УМВД по ХМАО. На момент публикации ответ не поступил.
Ранее агентство писало, что глава полиции ХМАО Сергей Ветохин назначил новым начальником Центра по борьбе с экстремизмом. Им стал местный силовик Максим Раецкий.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!