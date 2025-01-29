Межвузовский кампус Тюмени подорожал на четыре миллиарда из-за роста расходов

Стоимость межвузовского кампуса в Тюмени выросла на 4,2 млрд рублей по экономическим причинам и в связи с ростом расходов на техническое присоединение к коммунальным сетям. Информация об этом указана в документации к проекту.
«С учетом изменения макроэкономических параметров (индекс-дефлятор инвестиций в основной капитал), темпов строительства, направленных на сохранение объемов капитального гранта по годам реализации проекта, и дополнительных расходов на технологическое присоединение объекта соглашения к инженерным системам электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Расчетную стоимость создания объекта концессионного соглашения предлагается увеличить на 4,1 млрд рублей с 32,4 до 36,5 млрд рублей», — указано в документах к законопроекту, внесенному в Тюменскую областную Думу.
Кроме того, предложено скорректировать финансовые обязательства Тюменской области перед концессионером. В частности, предусмотрено увеличение суммы компенсации, выплачиваемой в период эксплуатации кампуса с 8 до 13,1 млрд рублей. Также будет увеличен размер капитального гранта, предоставляемого концессионеру.
В Информационный центр правительства Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.
Ранее URA.RU писало о том, что в Тюмени началось строительство межвузовского кампуса. В конце декабря 2024 года госэкспертиза одобрила проект гостиницы, которая будет там построена.
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