29 января 2025

Межвузовский кампус Тюмени подорожал на четыре миллиарда из-за роста расходов

© Служба новостей «URA.RU»
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Строительство первого объекта кампуса уже началось
Строительство первого объекта кампуса уже началось Фото:

Стоимость межвузовского кампуса в Тюмени выросла на 4,2 млрд рублей по экономическим причинам и в связи с ростом расходов на техническое присоединение к коммунальным сетям. Информация об этом указана в документации к проекту.

«С учетом изменения макроэкономических параметров (индекс-дефлятор инвестиций в основной капитал), темпов строительства, направленных на сохранение объемов капитального гранта по годам реализации проекта, и дополнительных расходов на технологическое присоединение объекта соглашения к инженерным системам электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Расчетную стоимость создания объекта концессионного соглашения предлагается увеличить на 4,1 млрд рублей с 32,4 до 36,5 млрд рублей», — указано в документах к законопроекту, внесенному в Тюменскую областную Думу.

Кроме того, предложено скорректировать финансовые обязательства Тюменской области перед концессионером. В частности, предусмотрено увеличение суммы компенсации, выплачиваемой в период эксплуатации кампуса с 8 до 13,1 млрд рублей. Также будет увеличен размер капитального гранта, предоставляемого концессионеру.

В Информационный центр правительства Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

Ранее URA.RU писало о том, что в Тюмени началось строительство межвузовского кампуса. В конце декабря 2024 года госэкспертиза одобрила проект гостиницы, которая будет там построена. 

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Стоимость межвузовского кампуса в Тюмени выросла на 4,2 млрд рублей по экономическим причинам и в связи с ростом расходов на техническое присоединение к коммунальным сетям. Информация об этом указана в документации к проекту. «С учетом изменения макроэкономических параметров (индекс-дефлятор инвестиций в основной капитал), темпов строительства, направленных на сохранение объемов капитального гранта по годам реализации проекта, и дополнительных расходов на технологическое присоединение объекта соглашения к инженерным системам электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Расчетную стоимость создания объекта концессионного соглашения предлагается увеличить на 4,1 млрд рублей с 32,4 до 36,5 млрд рублей», — указано в документах к законопроекту, внесенному в Тюменскую областную Думу. Кроме того, предложено скорректировать финансовые обязательства Тюменской области перед концессионером. В частности, предусмотрено увеличение суммы компенсации, выплачиваемой в период эксплуатации кампуса с 8 до 13,1 млрд рублей. Также будет увеличен размер капитального гранта, предоставляемого концессионеру. В Информационный центр правительства Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что в Тюмени началось строительство межвузовского кампуса. В конце декабря 2024 года госэкспертиза одобрила проект гостиницы, которая будет там построена. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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