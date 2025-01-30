Как пройти диспансеризацию в Кургане: от записи до обследования

В Курганской области диспансеризацию можно пройти за два-три дня. Есть возможность записаться на обследование заранее на удобное время. Работники для прохождения диспансеризации могут получить у работодателя отгулы, пояснили URA.RU в департаменте здравоохранения Курганской области.
«Пройти диспансеризацию в Курганской области можно в течение 2-3 дней. Обеспечена доступность записи на профилактические мероприятия через портал Госуслуги, poliklinika45.ru, телефону службы записи 122, с помощью инфоматов, через регистратуру», — уточнили в ведомстве. Для удобства пациентов в некоторых больницах организована работа по диспансеризации в вечернее время и в выходные дни.
Норматив на посещения в рамках диспансеризации по сравнению с 2024 годом увеличен на 11,3%. Связано это с целями нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», а именно увеличением продолжительности жизни.
Список обследований
Диспансеризация проводится в два этапа. На первом этапе, в зависимости от возрастных групп мужчин и женщин, она включает в себя следующее: анкетирование; расчет индекса массы тела (измерение роста, массы тела, окружности талии); измерение артериального давления; исследование уровня общего холестерина в крови; определение уровня глюкозы в крови натощак; определение относительного (абсолютного) сердечно-сосудистого риска; флюорографию легких или рентгенографию легких — один раз в два года. Также проводят электрокардиографию (ЭКГ) в покое при первом прохождении профилактического медицинского осмотра, далее в возрасте 35 лет и старше — один раз в год.
Внутриглазное давление измеряют при первом прохождении профилактического медицинского осмотра, далее в возрасте 40 лет и старше — один раз в год. Женщинам в возрасте от 18 до 39 лет рекомендуется проходить профилактические осмотры у врачей акушеров-гинекологов один раз в год.
Также в рамках диспансеризации проводится скрининговое исследование на антитела к гепатиту С у граждан в возрасте 25 лет и старше — один раз в 10 лет. Проводится скрининг на раннее выявление онкологических заболеваний; общий анализ крови (гемоглобин, лейкоциты, СОЭ); исследование кала на скрытую кровь; для женщин — маммография; для мужчин — исследование простат-специфического антигена (ПСА) в крови.
По результатам медицинских обследований всем гражданам проводится заключительный прием врача-терапевта для оценки состояния и определения группы здоровья, установления диагноза, определения группы диспансерного наблюдения. Когда результаты обследований, проведенных на первом этапе диспансеризации, не позволяют сделать окончательные выводы о состоянии здоровья гражданина, тогда с целью уточнения диагноза его приглашают на второй этап. Перечень конкретных исследований для каждого пациента устанавливается индивидуально.
Углубленная диспансеризация
Углубленная диспансеризация проводится в два этапа. Первый этап углубленной диспансеризации проводится в целях выявления у перенесших новую коронавирусную инфекцию, признаков развития хронических неинфекционных заболеваний, измерение насыщения крови кислородом (сатурация) в покое. Он включает в себя: ряд тестов (спирометрия, спирография), общий и биохимический анализы крови, определение концентрации Д-димера в крови (указывает на активность разрушения тромбов), рентгенографию.
Второй этап диспансеризации проводится в целях дополнительного обследования и уточнения диагноза заболевания. Например, если показатель сатурации в покое 94% и ниже, проводят эхокардиографию, компьютерную томографию легких. При наличии показаний по результатам определения концентрации Д-димера в крови проводят дуплексное сканирование вен ног. По результатам назначается лечение или медицинская реабилитация.
Отгулы на диспансеризацию
В соответствии со статьей 185.1 Трудового кодекса Российской Федерации, на время диспансеризации работники имеют право на освобождение от работы на один рабочий день раз в три года с сохранением рабочего места и среднего заработка. Работники предпенсионного возраста (в течение пяти лет до наступления пенсионного возраста) и пенсионеры, получающие пенсию по старости или за выслугу лет, имеют право на освобождение от работы на 2 рабочих дня раз в год с сохранением места работы и среднего заработка.
Для прохождения диспансеризации нужно обратиться в регистратуру поликлиники, к которой вы прикреплены. При себе нужно иметь паспорт, по возможности полис ОМС и СНИЛС.
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