ОПГ из Киргизии поставляла в Россию американское оружие

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В Киргизии пресекли деятельность ОПГ, которая занималась контрабандой огнестрельного оружия
В Киргизии пресекли деятельность ОПГ, которая занималась контрабандой огнестрельного оружия Фото:

Сотрудники Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии была пресечена деятельность транснациональной преступной группировки. Она занималась контрабандой огнестрельного оружия из США в Россию. Об этом сообщили в пресс-центре ГКНБ.

«ГКНБ Кыргызской Республики выявлена и пресечена преступная деятельность транснациональной группировки, наладившей устойчивый канал незаконного оборота, а также контрабанды огнестрельного оружия, боеприпасов и военного обмундирования по маршруту США — Кыргызстан — Россия», — говорится в сообщении пресс-центра. Информацию передает ТАСС. 

Так, с начала 2022 года группировка успела переправить более 300 единиц оружия. Основными его получателями являлись представители российских криминальных кругов.

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Сотрудники Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии была пресечена деятельность транснациональной преступной группировки. Она занималась контрабандой огнестрельного оружия из США в Россию. Об этом сообщили в пресс-центре ГКНБ. «ГКНБ Кыргызской Республики выявлена и пресечена преступная деятельность транснациональной группировки, наладившей устойчивый канал незаконного оборота, а также контрабанды огнестрельного оружия, боеприпасов и военного обмундирования по маршруту США — Кыргызстан — Россия», — говорится в сообщении пресс-центра. Информацию передает ТАСС.  Так, с начала 2022 года группировка успела переправить более 300 единиц оружия. Основными его получателями являлись представители российских криминальных кругов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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