ОПГ из Киргизии поставляла в Россию американское оружие

Сотрудники Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии была пресечена деятельность транснациональной преступной группировки. Она занималась контрабандой огнестрельного оружия из США в Россию. Об этом сообщили в пресс-центре ГКНБ.
«ГКНБ Кыргызской Республики выявлена и пресечена преступная деятельность транснациональной группировки, наладившей устойчивый канал незаконного оборота, а также контрабанды огнестрельного оружия, боеприпасов и военного обмундирования по маршруту США — Кыргызстан — Россия», — говорится в сообщении пресс-центра. Информацию передает ТАСС.
Так, с начала 2022 года группировка успела переправить более 300 единиц оружия. Основными его получателями являлись представители российских криминальных кругов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.