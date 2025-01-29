Нефтяные компании ХМАО лидируют по травмам на производстве

Нефтяные компании ХМАО оказались на первом месте по числу несчастных случаев на производстве. В добывающих организациях и на предприятиях, оказывающих сервисные услуги нефтяникам, в 2024 году зарегистрировано 47 происшествий, сообщила URA.RU окружная трудовая инспекция.
«За прошедший год в регионе зафиксировано 125 несчастных случаев, из которых 18 закончились смертельным исходом, а 99 привели к тяжелым травмам. В разрезе отраслей экономики наибольшее количество несчастных случаев зарегистрировано в организациях добычи нефти, газа и сервисных услуг — 47», — сообщили агентству специалисты ведомства.
Основными причинами производственного травматизма, по статистике, стали удары разлетающихся деталей машин, падение с высоты, обрушение материалов и оборудования, а также дорожно-транспортные происшествия. Для сравнения, в строительной сфере в 2024 году зарегистрировано 25 инцидентов, в транспортной — 17.
«Причинами большого числа несчастных случаев становятся, во-первых, механизмы, машины, которые сами по себе травмоопасны. Во-вторых, опасность возрастает из-за вахтового метода работы. Во время значительных межвахтовых перерывов работники теряют квалификацию и совершают ошибки на рабочем месте», — объяснил заместитель руководителя Государственной инспекции труда в ХМАО Андрей Ульянов на пресс-конференции в официальной группе властей во «ВКонтакте».
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО выросло число производственных травм. За три месяца 2024 года на югорских предприятиях пострадало 23 человека, что на 9,5% больше, чем в тот же период прошлого года.
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