Губернатор Алексей Текслер принял участие в запуске системы газоочистки вельц-печей № 1 и № 2 на Челябинском цинковом заводе. Это позволит предотвратить попадание в воздух более 800 тонн диоксида серы.
«На Челябинском цинковом заводе запустили газоочистку вельц-печей № 1 и №2 вельц-цеха. Это первый этап экологического проекта по доочистке отходящих газов от печей вельц-цеха, который реализуется в рамках федерального проекта „Чистый воздух“. Экологический эффект от внедрения доочистки отходящих газов печей № 1 и № 2 вельц-цеха — снижение выбросов диоксида серы на 804,5 тонн в год (с 1027,1 до 222,6 тонн в год по печам №1,2)», — сообщили на заводе.
До запуска системы газоочистки газы после печей вельц-цеха подвергались только очистке от пыли, реконструкция же позволит избавиться от газовых составляющих. Выполнение второго этапа — внедрение доочистки газов печей №3-6 — запланировано на 2026 год.
Диоксид серы относят к III классу опасности — умеренно опасное химическое вещество. В высоких концентрациях он токсичен при вдыхании.
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