Очередной апарт-отель появится в промзоне Петербурга

В Санкт-Петербурге на Московском проспекте появится апарт-отель «Моско». Его возведет компания «Океан девелопмент», выкупившая участок у известного девелопера Fort Group. Об этом рассказали источники, работающие в сфере недвижимости.
«Застройщик „Океан девелопмент“ выкупил у Fort Group 1,1 га на Московском проспекте, 115. <...> На площадке девелопер построит апарт-комплекс „Моско“ уровня „четыре звезды“, который будет рассчитан на 340 номеров», — рассказывают источники на рынке недвижимости корреспондентам издания «Коммерсант». Изначально предполагалось, что на участке будет построен бизнес-центр, однако планы изменились с приходом нового владельца.
«Океан девелопмент» вложит в проект 5 млрд рублей, чтобы закончить строительство «Моско» к 2027 году. Это первый крупный проект для компании, ранее специализировавшейся на подготовке земельных участков к застройке. Эксперты считают, что сделка между Fort Group и «Океан девелопмент» могла составить от 300 млн до 750 млн рублей.
На фоне ужесточения регулирования рынка в Москве, Петербург привлекает все больше внимания инвесторов, особенно в сегменте апартаментов и гостиничной недвижимости. По словам экспертов, в Санкт-Петербурге наблюдается дефицит качественных гостиничных объектов, что делает новые проекты особенно привлекательными.
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