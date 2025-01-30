Очередной апарт-отель появится в промзоне Петербурга

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Fort Group продал участок площадью 1,1 га на Московском проспекте
Fort Group продал участок площадью 1,1 га на Московском проспекте Фото:

В Санкт-Петербурге на Московском проспекте появится апарт-отель «Моско». Его возведет компания «Океан девелопмент», выкупившая участок у известного девелопера Fort Group. Об этом рассказали источники, работающие в сфере недвижимости. 

«Застройщик „Океан девелопмент“ выкупил у Fort Group 1,1 га на Московском проспекте, 115. <...> На площадке девелопер построит апарт-комплекс „Моско“ уровня „четыре звезды“, который будет рассчитан на 340 номеров», — рассказывают источники на рынке недвижимости корреспондентам издания «Коммерсант». Изначально предполагалось, что на участке будет построен бизнес-центр, однако планы изменились с приходом нового владельца.

«Океан девелопмент» вложит в проект 5 млрд рублей, чтобы закончить строительство «Моско» к 2027 году. Это первый крупный проект для компании, ранее специализировавшейся на подготовке земельных участков к застройке. Эксперты считают, что сделка между Fort Group и «Океан девелопмент» могла составить от 300 млн до 750 млн рублей.

На фоне ужесточения регулирования рынка в Москве, Петербург привлекает все больше внимания инвесторов, особенно в сегменте апартаментов и гостиничной недвижимости. По словам экспертов, в Санкт-Петербурге наблюдается дефицит качественных гостиничных объектов, что делает новые проекты особенно привлекательными.

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В Санкт-Петербурге на Московском проспекте появится апарт-отель «Моско». Его возведет компания «Океан девелопмент», выкупившая участок у известного девелопера Fort Group. Об этом рассказали источники, работающие в сфере недвижимости.  «Застройщик „Океан девелопмент“ выкупил у Fort Group 1,1 га на Московском проспекте, 115. <...> На площадке девелопер построит апарт-комплекс „Моско“ уровня „четыре звезды“, который будет рассчитан на 340 номеров», — рассказывают источники на рынке недвижимости корреспондентам издания «Коммерсант». Изначально предполагалось, что на участке будет построен бизнес-центр, однако планы изменились с приходом нового владельца. «Океан девелопмент» вложит в проект 5 млрд рублей, чтобы закончить строительство «Моско» к 2027 году. Это первый крупный проект для компании, ранее специализировавшейся на подготовке земельных участков к застройке. Эксперты считают, что сделка между Fort Group и «Океан девелопмент» могла составить от 300 млн до 750 млн рублей. На фоне ужесточения регулирования рынка в Москве, Петербург привлекает все больше внимания инвесторов, особенно в сегменте апартаментов и гостиничной недвижимости. По словам экспертов, в Санкт-Петербурге наблюдается дефицит качественных гостиничных объектов, что делает новые проекты особенно привлекательными.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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