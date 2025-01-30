Жители Кировского района Перми страдают из-за некачественной уборки снега. Есть много мест, где он плотно смешался с грязью, в результате улицы оказались завалены грязно-снежной кашей, в которой вязнут пешеходы и застревают машины. В этом убедился корреспондент URA.RU, прогулявшись по правобережной части города.
«Жители района с большим трудом передвигаются по заваленным снегом тротуарам, во дворах и на парковках буксуют машины. Прогуляться с коляской, например, практически невозможно», — рассказал корреспондент агентства.
Ранее журналисты URA.RU уже наблюдали схожую картину на улицах Свердловского района и Мотовилихи. Если в вашем районе улицы занесены снегом, расскажите нам об этих проблемах. Пишите об этом в комментариях и присылайте соответствующие фотографии на электронную почту perm@ura.ru
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