Отдаленный район Перми утопает в каше из грязи и снега. Фото, видео

Жители Кировского района Перми страдают из-за снежной каши на дорогах
© Служба новостей «URA.RU»
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Страдают и пешеходы, и водители
Страдают и пешеходы, и водители Фото:
новость из сюжета
Снежный коллапс в Перми

Жители Кировского района Перми страдают из-за некачественной уборки снега. Есть много мест, где он плотно смешался с грязью, в результате улицы оказались завалены грязно-снежной кашей, в которой вязнут пешеходы и застревают машины. В этом убедился корреспондент URA.RU, прогулявшись по правобережной части города.

«Жители района с большим трудом передвигаются по заваленным снегом тротуарам, во дворах и на парковках буксуют машины. Прогуляться с коляской, например, практически невозможно», — рассказал корреспондент агентства.

Ранее журналисты URA.RU уже наблюдали схожую картину на улицах Свердловского района и Мотовилихи. Если в вашем районе улицы занесены снегом, расскажите нам об этих проблемах. Пишите об этом в комментариях и присылайте соответствующие фотографии на электронную почту perm@ura.ru

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Жители Кировского района Перми страдают из-за некачественной уборки снега. Есть много мест, где он плотно смешался с грязью, в результате улицы оказались завалены грязно-снежной кашей, в которой вязнут пешеходы и застревают машины. В этом убедился корреспондент URA.RU, прогулявшись по правобережной части города. «Жители района с большим трудом передвигаются по заваленным снегом тротуарам, во дворах и на парковках буксуют машины. Прогуляться с коляской, например, практически невозможно», — рассказал корреспондент агентства. Ранее журналисты URA.RU уже наблюдали схожую картину на улицах Свердловского района и Мотовилихи. Если в вашем районе улицы занесены снегом, расскажите нам об этих проблемах. Пишите об этом в комментариях и присылайте соответствующие фотографии на электронную почту perm@ura.ru
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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