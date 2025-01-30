Научный директор РВИО предложил переименовать Финский залив

Историк Мягков: Финский залив нужно переименовать в Санкт-Петербургский
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Научный директор РВИО выразил мнение о переименовании Финского залива в Санкт-Петербургский
Научный директор РВИО выразил мнение о переименовании Финского залива в Санкт-Петербургский Фото:

Россия имеет полное право переименовать Финский залив в Санкт-Петербургский залив. Такое мнение озвучил научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков. 

«Исходя из последних заявлений американского президента [Дональда] Трампа, <...> у нас есть такое предложение, а почему мы называем Финский залив Финским заливом? <...> Мне кажется, логичное название этого залива было бы Санкт-Петербургский залив или залив Санкт-Петербурга», — заявил Мягков. Его слова передает агентство ТАСС.  Он уточнил, что сделать это РФ имеет право на фоне высокого уровня русофобии Финляндии и Швеции.

Научный директор РВИО также сослался на действия американского президента Дональда Трампа, который ранее инициировал переименование ряда географических объектов в США. Примеры включают изменение названия Мексиканского залива на Американский и возвращение горе Денали ее прежнего названия — Мак-Кинли.

Мягков аргументировал свою позицию утверждением, что Санкт-Петербург является крупнейшим городом на берегах залива. По словам директора РВИО, финский залив осваивался Россией с древнейших времен. Он заявил, что переименование Финского залива в Санкт-Петербургский залив будет «исторически-справедливым». 

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Россия имеет полное право переименовать Финский залив в Санкт-Петербургский залив. Такое мнение озвучил научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.  «Исходя из последних заявлений американского президента [Дональда] Трампа, <...> у нас есть такое предложение, а почему мы называем Финский залив Финским заливом? <...> Мне кажется, логичное название этого залива было бы Санкт-Петербургский залив или залив Санкт-Петербурга», — заявил Мягков. Его слова передает агентство ТАСС.  Он уточнил, что сделать это РФ имеет право на фоне высокого уровня русофобии Финляндии и Швеции. Научный директор РВИО также сослался на действия американского президента Дональда Трампа, который ранее инициировал переименование ряда географических объектов в США. Примеры включают изменение названия Мексиканского залива на Американский и возвращение горе Денали ее прежнего названия — Мак-Кинли. Мягков аргументировал свою позицию утверждением, что Санкт-Петербург является крупнейшим городом на берегах залива. По словам директора РВИО, финский залив осваивался Россией с древнейших времен. Он заявил, что переименование Финского залива в Санкт-Петербургский залив будет «исторически-справедливым». 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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