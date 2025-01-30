Россия имеет полное право переименовать Финский залив в Санкт-Петербургский залив. Такое мнение озвучил научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.
«Исходя из последних заявлений американского президента [Дональда] Трампа, <...> у нас есть такое предложение, а почему мы называем Финский залив Финским заливом? <...> Мне кажется, логичное название этого залива было бы Санкт-Петербургский залив или залив Санкт-Петербурга», — заявил Мягков. Его слова передает агентство ТАСС. Он уточнил, что сделать это РФ имеет право на фоне высокого уровня русофобии Финляндии и Швеции.
Научный директор РВИО также сослался на действия американского президента Дональда Трампа, который ранее инициировал переименование ряда географических объектов в США. Примеры включают изменение названия Мексиканского залива на Американский и возвращение горе Денали ее прежнего названия — Мак-Кинли.
Мягков аргументировал свою позицию утверждением, что Санкт-Петербург является крупнейшим городом на берегах залива. По словам директора РВИО, финский залив осваивался Россией с древнейших времен. Он заявил, что переименование Финского залива в Санкт-Петербургский залив будет «исторически-справедливым».
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