В Челябинске спорят из-за земли, где вместо детского лагеря хотят строить ЖК

Вместо детского лагеря построят жилые комплексы Фото: Марат Губайдуллин © URA.RU

В Челябинске разгорелся спор из-за земельного участка возле элитного поселка Тарасовки, где вместо детского лагеря мэрия решила построить жилые комплексы (ЖК). Как URA.RU рассказал директор лагеря «Движение» Игорь Ткач, уже готов эскизный проект детского объекта, но власти на эти планы не обращают внимания.

«Мы в судах всех инстанций доказывали законность своих прав на земельный участок. Мэрия эти законные требования проигнорировала. Застройщиков, которые решат заняться комплексным развитием территории (КРТ) на участке, обрекут на судебные разбирательства и многочисленные юридические проблемы», — сказал URA.RU Ткач.

Речь идет о земле в 35-м микрорайоне. Участок располагается в границах улиц Татищева, Медовой, Тенистой, Северной Центрального района Челябинска. В данные границы включена территория проектируемой улицы Братьев Кашириных. Общая площадь участка составляет 21,56 га. На территории размером в 16,35 га власти хотят разместить объекты капстроительства. Распоряжение мэрия опубликовала в конце ноября 2024 года.

«Судебные разбирательства начались еще 10 лет назад. На руках есть решение Центрального районного суда от декабря 2016 года, обязывающее мэрию продать землю и утвержденное верховным судом. В соответствии с ним, „Движение“ считает данный земельный участок, обозначенный мэрией под программу КРТ, своей собственностью. Подчеркну, это решение оспаривалось, но было признано законным Верховном суде и осталось в силе», — пояснил Ткач.

Собеседник говорит, что компания настроена на конструктивную совместную работу. Но при этом представитель детского лагеря заявил, что отказываться от прав на недвижимость лагерь не станет.

Соучредителем «Движения» является бывший вице-губернатор Сергей Буйновский. Дело касается земельных участков на берегу Карпового пруда, проданных мэрией в 2016 году под коттеджи. Буйновский заявил права на землю после покупки проекта молодежного лагеря «Движение».

При подготовке материала URA.RU запросило комментарий в пресс-службе мэрии. Ответ будет опубликован по мере поступления.