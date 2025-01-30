«Призывал к вражде против русских»: в Тюмени задержан экстремист из Санкт Петербурга. Видео

В Тюмени задержан экстремист из Санкт Петербурга
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Мужчина прятался от правосудия в Тюмени
Мужчина прятался от правосудия в Тюмени Фото:

В Тюмени задержан житель Санкт-Петербурга, который подозревается в экстремизме. Об этом сообщает telegram-канал ГСУ России по Санкт-Петербургу. Там добавили, что в 2023 году мужчина со своим приятелем в Телеграм призывал к вражде против русских 

«Следователями ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу в городе Тюмени задержан подозреваемый в совершении преступления экстремистской направленности. Следственным отделом по Калининскому району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу расследуется уголовного дело по признакам преступления, предусмотренного п. „а“ ч. 2 ст. 282 УК РФ — возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства с угрозой применения насилия», — указано в сообщении ГСУ России по Санкт-Петербургу.

Следствие предполагает, что 16 октября 2023 года мужчина и его приятель опубликовали в мессенджере Телеграм сообщение с признаками разжигания вражды против русских. Аналогичные призывы задержанный сделал в отношении одного из жителей Санкт-Петербурга. Сразу после задержания в Тюмени злоумышленнику было предъявлено обвинение. Он признал вину.

В ближайшее время мужчина будет доставлен в Санкт-Петербург. Расследование уголовного дела продолжается.

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В Тюмени задержан житель Санкт-Петербурга, который подозревается в экстремизме. Об этом сообщает telegram-канал ГСУ России по Санкт-Петербургу. Там добавили, что в 2023 году мужчина со своим приятелем в Телеграм призывал к вражде против русских  «Следователями ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу в городе Тюмени задержан подозреваемый в совершении преступления экстремистской направленности. Следственным отделом по Калининскому району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу расследуется уголовного дело по признакам преступления, предусмотренного п. „а“ ч. 2 ст. 282 УК РФ — возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства с угрозой применения насилия», — указано в сообщении ГСУ России по Санкт-Петербургу. Следствие предполагает, что 16 октября 2023 года мужчина и его приятель опубликовали в мессенджере Телеграм сообщение с признаками разжигания вражды против русских. Аналогичные призывы задержанный сделал в отношении одного из жителей Санкт-Петербурга. Сразу после задержания в Тюмени злоумышленнику было предъявлено обвинение. Он признал вину. В ближайшее время мужчина будет доставлен в Санкт-Петербург. Расследование уголовного дела продолжается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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