29 января 2025

В ХМАО ударят 40-градусные морозы

© Служба новостей «URA.RU»
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Ночью 31 января температура в ХМАО опустится до - 40 градусов
Ночью 31 января температура в ХМАО опустится до - 40 градусов Фото:

Ночью 31 января в ХМАО ожидается резкое похолодание — температура местами опустится ниже -40 градусов. Ханты-Мансийский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщает, что лютые морозы придут в восточную часть региона.

«В ночные часы 31 января в восточной части округа похолодает до -43 градусов, днем местами температура останется ниже -30. Ветер юго-восточный 3-8 м/с», — уточнили синоптики.

В выходные морозы сохранятся, в отдельных районах пройдут небольшие снегопады. Сильные холода накроют в первую очередь восточные районы округа, где 1 февраля ночью температура опустится до -39, 2 февраля при прояснениях будет до -35 °С. Днем в субботу и воскресенье обещают температуру до -27 °С.

Ранее URA.RU писало, что в конце недели в ХМАО ожидаются тридцатиградусные морозы после кратковременного потепления. Прогноз опубликован на сайте портала метеорологического ресурса Gismeteo.

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Ночью 31 января в ХМАО ожидается резкое похолодание — температура местами опустится ниже -40 градусов. Ханты-Мансийский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщает, что лютые морозы придут в восточную часть региона. «В ночные часы 31 января в восточной части округа похолодает до -43 градусов, днем местами температура останется ниже -30. Ветер юго-восточный 3-8 м/с», — уточнили синоптики. В выходные морозы сохранятся, в отдельных районах пройдут небольшие снегопады. Сильные холода накроют в первую очередь восточные районы округа, где 1 февраля ночью температура опустится до -39, 2 февраля при прояснениях будет до -35 °С. Днем в субботу и воскресенье обещают температуру до -27 °С. Ранее URA.RU писало, что в конце недели в ХМАО ожидаются тридцатиградусные морозы после кратковременного потепления. Прогноз опубликован на сайте портала метеорологического ресурса Gismeteo.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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