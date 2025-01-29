В ХМАО ударят 40-градусные морозы

Ночью 31 января в ХМАО ожидается резкое похолодание — температура местами опустится ниже -40 градусов. Ханты-Мансийский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщает, что лютые морозы придут в восточную часть региона.
«В ночные часы 31 января в восточной части округа похолодает до -43 градусов, днем местами температура останется ниже -30. Ветер юго-восточный 3-8 м/с», — уточнили синоптики.
В выходные морозы сохранятся, в отдельных районах пройдут небольшие снегопады. Сильные холода накроют в первую очередь восточные районы округа, где 1 февраля ночью температура опустится до -39, 2 февраля при прояснениях будет до -35 °С. Днем в субботу и воскресенье обещают температуру до -27 °С.
Ранее URA.RU писало, что в конце недели в ХМАО ожидаются тридцатиградусные морозы после кратковременного потепления. Прогноз опубликован на сайте портала метеорологического ресурса Gismeteo.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!