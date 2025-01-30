Текслер создал в Челябинской области новое ведомство

Текслер создал в Челябинской области Главное управление развития туризма
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Текслер создал в Челябинской области семь новых ведомств
Текслер создал в Челябинской области семь новых ведомств Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал постановление о создании Главного управления координации развития туризма. Документ с положением и структурой ведомства 30 января размещен на портале правовой информации. 

«Постановление о Главном управлении координации развития туризма в Челябинской области. Утвердить 1) положение <...> 2) структуру», — говорится в документе, размещенном на портале правовой информации от 30 января 2025 года. Постановление вступит в силу с 1 февраля. 

Текслер после победы на выборах 7—8 сентября 2024 года  изменил структуру правительства Челябинской области. В частности, появились семь новых министерств и ведомств. Это министерство международного и межрегионального сотрудничества; министерство архитектуры и комплексного развития территорий; министерство ЖКХ; министерство молодежной политики; главное управление по туризму и главное управление ветеринарии. Шесть ведомств уже функционируют. С 1 февраля заработает и управление по туризму. 

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал постановление о создании Главного управления координации развития туризма. Документ с положением и структурой ведомства 30 января размещен на портале правовой информации.  «Постановление о Главном управлении координации развития туризма в Челябинской области. Утвердить 1) положение <...> 2) структуру», — говорится в документе, размещенном на портале правовой информации от 30 января 2025 года. Постановление вступит в силу с 1 февраля.  Текслер после победы на выборах 7—8 сентября 2024 года  изменил структуру правительства Челябинской области. В частности, появились семь новых министерств и ведомств. Это министерство международного и межрегионального сотрудничества; министерство архитектуры и комплексного развития территорий; министерство ЖКХ; министерство молодежной политики; главное управление по туризму и главное управление ветеринарии. Шесть ведомств уже функционируют. С 1 февраля заработает и управление по туризму. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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