Текслер создал в Челябинской области новое ведомство

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал постановление о создании Главного управления координации развития туризма. Документ с положением и структурой ведомства 30 января размещен на портале правовой информации.
«Постановление о Главном управлении координации развития туризма в Челябинской области. Утвердить 1) положение <...> 2) структуру», — говорится в документе, размещенном на портале правовой информации от 30 января 2025 года. Постановление вступит в силу с 1 февраля.
Текслер после победы на выборах 7—8 сентября 2024 года изменил структуру правительства Челябинской области. В частности, появились семь новых министерств и ведомств. Это министерство международного и межрегионального сотрудничества; министерство архитектуры и комплексного развития территорий; министерство ЖКХ; министерство молодежной политики; главное управление по туризму и главное управление ветеринарии. Шесть ведомств уже функционируют. С 1 февраля заработает и управление по туризму.
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