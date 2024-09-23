Семь министерств и новые лица: как Текслер поменял челябинское правительство

Губернатор Текслер создал семь новых министерств в Челябинской области

Алексей Текслер «переформатировал» правительство Челябинской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в правительстве Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер после победы на выборах 7—8 сентября существенно изменил структуру правительства региона. Там появились новые ведомства и новые лица, а часть высокопоставленных управленцев была заменена. В перестановках разбиралось URA.RU.

Семь новых министерств

Как сообщил Текслер подчиненным 23 сентября на первом заседании обновленного правительства, в нем появятся семь новых министерств и ведомств. Это министерство международного и межрегионального сотрудничества; министерство архитектуры, градостроительной деятельности и комплексного развития территорий; министерство жилищно-коммунального хозяйства; министерство молодежной политики; министерство молодежной политики; главное управление по туризму и главное управление ветеринарии.

Последнее создано в рамках изменений в федеральном законодательстве. Что касается остальных, то, как заметил политолог Александр Мельников, в 2019 году правительства формировалось в иных геополитических и социально-экономических реалиях. Сейчас условия и вызовы, стоящие перед регионом, существенно изменились.

Вице-губернаторы уходят и приходят

В новом правительстве, как и предсказывало URA.RU, не будет первого заместителя губернатора Виктора Мамина, а также вице-губернаторов Сергея Сушкова и Анатолия Векшина.

Однако до уровня вице- повышены министр сельского хозяйства Алексей Кобылин и глава минтарифов Татьяна Кучиц. Появилась и совершенно новая фигура — сотрудник полпредства в УрФО Роман Воллерт, который будет курировать вопросы внутренней политики.

«Глобальных сюрпризов пока нет. Алексей Кобылин и Татьяна Кучиц идут на повышение с министерских должностей, занимая вакансии планово уходящих замов. Совсем новая фигура — Роман Воллерт, выходец из тюменских политических кругов, ориентированных на „группу Собянина“, но о его вероятном приходе в Челябинскую область говорили все последнее время», — считает политолог Мельников.

Он также добавил, что уход Виктора Мамина и Анатолия Векшина был известен заранее. Изначальные договоренности подразумевали, что оба помогут отработать Текслеру его первый срок в должности губернатора.

Предыдущий состав правительства ушел в отставку 20 сентября после выборов губернатора и прошедшей инаугурации Алексея Текслера. Выборы губернатора состоялись 7 и 8 сентября. В них приняли участие четыре кандидата. Текслер, баллотировавшийся на второй срок, выиграл кампанию. Ему отдали предпочтение 81,28% избирателей, принявших участие в голосовании.