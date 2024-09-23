Семь министерств и новые лица: как Текслер поменял челябинское правительство

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер после победы на выборах 7—8 сентября существенно изменил структуру правительства региона. Там появились новые ведомства и новые лица, а часть высокопоставленных управленцев была заменена. В перестановках разбиралось URA.RU.
Семь новых министерств
Как сообщил Текслер подчиненным 23 сентября на первом заседании обновленного правительства, в нем появятся семь новых министерств и ведомств. Это министерство международного и межрегионального сотрудничества; министерство архитектуры, градостроительной деятельности и комплексного развития территорий; министерство жилищно-коммунального хозяйства; министерство молодежной политики; министерство молодежной политики; главное управление по туризму и главное управление ветеринарии.
Последнее создано в рамках изменений в федеральном законодательстве. Что касается остальных, то, как заметил политолог Александр Мельников, в 2019 году правительства формировалось в иных геополитических и социально-экономических реалиях. Сейчас условия и вызовы, стоящие перед регионом, существенно изменились.
Вице-губернаторы уходят и приходят
В новом правительстве, как и предсказывало URA.RU, не будет первого заместителя губернатора Виктора Мамина, а также вице-губернаторов Сергея Сушкова и Анатолия Векшина.
Однако до уровня вице- повышены министр сельского хозяйства Алексей Кобылин и глава минтарифов Татьяна Кучиц. Появилась и совершенно новая фигура — сотрудник полпредства в УрФО Роман Воллерт, который будет курировать вопросы внутренней политики.
«Глобальных сюрпризов пока нет. Алексей Кобылин и Татьяна Кучиц идут на повышение с министерских должностей, занимая вакансии планово уходящих замов. Совсем новая фигура — Роман Воллерт, выходец из тюменских политических кругов, ориентированных на „группу Собянина“, но о его вероятном приходе в Челябинскую область говорили все последнее время», — считает политолог Мельников.
Он также добавил, что уход Виктора Мамина и Анатолия Векшина был известен заранее. Изначальные договоренности подразумевали, что оба помогут отработать Текслеру его первый срок в должности губернатора.
Предыдущий состав правительства ушел в отставку 20 сентября после выборов губернатора и прошедшей инаугурации Алексея Текслера. Выборы губернатора состоялись 7 и 8 сентября. В них приняли участие четыре кандидата. Текслер, баллотировавшийся на второй срок, выиграл кампанию. Ему отдали предпочтение 81,28% избирателей, принявших участие в голосовании.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!