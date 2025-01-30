Участник свердловского «клуба олигархов» построит большой офисник за «Атриумом»

В Екатеринбурге за «Атриум Палас Отелем» появится бизнес-центр
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Строительство микрорайона «Солнечный». Екатеринбург , видеофиксация, камера видеонаблюдения, подъемные краны, строительство, стройка
Проект БЦ прошел госэкспертизу Фото:

«Уральский горнопромышленный холдинг» бизнесмена Сергея Мазуркевича (участник СОСПП, негласно прозванного «клубом олигархов») построит в Екатеринбурге на месте парковки за «Атриум Палас Отелем» бизнес-центр. Проект уже прошел госэкспертизу, рассказали URA.RU в пресс-службе компании.

«Одним из направлений инвестиций „Уральского горнопромышленного холдинга“ является коммерческая недвижимость. В этой связи планом развития действующего бизнес-центра на Куйбышева, 44а является строительство еще одной очереди», — пояснили там.

На данный момент ведутся подготовительные фундаментные работы. Официальный анонс строительства объекта будет опубликован позже.

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«Уральский горнопромышленный холдинг» бизнесмена Сергея Мазуркевича (участник СОСПП, негласно прозванного «клубом олигархов») построит в Екатеринбурге на месте парковки за «Атриум Палас Отелем» бизнес-центр. Проект уже прошел госэкспертизу, рассказали URA.RU в пресс-службе компании. «Одним из направлений инвестиций „Уральского горнопромышленного холдинга“ является коммерческая недвижимость. В этой связи планом развития действующего бизнес-центра на Куйбышева, 44а является строительство еще одной очереди», — пояснили там. На данный момент ведутся подготовительные фундаментные работы. Официальный анонс строительства объекта будет опубликован позже.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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