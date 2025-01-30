Россия усилила позиции в Африке, использовав связи СССР

Патрушев: Алжир — ведущий торговый партнер России в Африке
© Служба новостей «URA.RU»
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Россия поставляет в Алжир пшеницу, ячмень, чечевицу, соевое масло, сухое молоко
Россия поставляет в Алжир пшеницу, ячмень, чечевицу, соевое масло, сухое молоко Фото:

Россия усиливает экономические и политические позиции в Африке, используя связи времен СССР. Диалог состоялся в Алжире на 12-м заседании Смешанной межправительственной российско-алжирской комиссии под председательством заместителя председателя правительства России Дмитрия Патрушева и министра сельского хозяйства, развития сельских районов и рыболовства Алжира Юсефа Шерфа. Страны ищут общие точки соприкосновения для реализации общих проектов и увеличения торговли, пояснили эксперты URA.RU.

«Диалог в рамках Российско-Алжирской межправительственной комиссии доказал свою эффективность и стал ключевым механизмом взаимодействия по широкому спектру направлений. Алжир — один из ведущих торговых партнеров России в Африке. Только за десять месяцев прошлого года наш товарооборот составил 1,7 млрд долларов», — отметил Дмитрий Патрушев.

Основа торговли — сельскохозяйственная продукция и продовольствие. Экспорт российской агропродукции по итогам 2024 года вырос и составил более 850 млн долларов, в том числе за счет увеличения поставок ячменя, чечевицы, соевого масла и сухого молока, уточнили в пресс-службе вице-премьера. 

На совещании под председательством вице-премьера РФ Дмитрия Патрушева Алжир и Россия договорились наращивать товарооборот
На совещании под председательством вице-премьера РФ Дмитрия Патрушева Алжир и Россия договорились наращивать товарооборот
Фото:

Смешанная межправительственная Российско-Алжирская комиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству работает с 2013 года. Предыдущее заседание состоялось в Москве 24–26 октября 2023 года. По итогам последнего заседания межправкомиссии между российскими и алжирскими ведомствами подписаны документы в сфере образования и науки, экономики и стандартизации.

Пресс-служба Дмитрия Патрушева отмечает, что страны взаимодействуют в сфере культуры и спорта, Россия готова к реализации совместных проектов в области информационных технологий, углублению диалога в сфере массовых коммуникаций. По словам Дмитрия Патрушева, у России и Алжира есть потенциал для дальнейшего наращивания взаимодействия в различных сферах. Например, Россия планирует увеличить в Алжир поставки халяльной продукции и начать отправку вакцин для животных.

Несмотря на то, что отношения России с Алжиром носят исторический характер со времен СССР, сейчас страны не являются друг для друга основными экономическими партнерами, поясняют эксперты URA.RU. И текущие переговоры о сотрудничестве направлены на поиск взаимной выгоды. Россия экспортирует в Алжир много самых различных товаров, делится технологиями, обучает иностранных студентов в наших вузах и хочет, чтобы Алжир был максимально полезен России.

«Россия наращивает с Алжиром взаимовыгодное, рациональное партнерство, ищет возможные варианты экономического взаимодействия, которые будут обоюдно отвечать интересам сторон, — рассказал преподаватель Института стран востока при Институте Востоковедения РАН Арсений Григорьев. —

Несмотря на давние отношения, стратегическими партнерами страны пока друг для друга не являются, у Алжира сильные позиции сотрудничества с Евросоюзом. Экономические выгоды заставляют Алжир смотреть на Восток, что позволяет наращивать российское присутствие на границах с Алжиром, в Ливии, и в странах Центральной Африки».

У России и Алжира был период охлаждения, но сейчас идет развитие сотрудничества в разных сферах, и это объяснимо, полагает специалист по Ближнему Востоку Станислав Тарасов. «Несмотря на сильное влияние Запада, сейчас алжирское руководство начинает дрейфовать в сторону Востока, потому что они уже „наелись“ западного неоколониализма в разных вариантах и во французском исполнении, и в американском. И поэтому они рассматривают Россию как альтернативного партнера по газовым проектам, энергетическим, продовольственным и научно-техническим».

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Россия усиливает экономические и политические позиции в Африке, используя связи времен СССР. Диалог состоялся в Алжире на 12-м заседании Смешанной межправительственной российско-алжирской комиссии под председательством заместителя председателя правительства России Дмитрия Патрушева и министра сельского хозяйства, развития сельских районов и рыболовства Алжира Юсефа Шерфа. Страны ищут общие точки соприкосновения для реализации общих проектов и увеличения торговли, пояснили эксперты URA.RU. Основа торговли — сельскохозяйственная продукция и продовольствие. Экспорт российской агропродукции по итогам 2024 года вырос и составил более 850 млн долларов, в том числе за счет увеличения поставок ячменя, чечевицы, соевого масла и сухого молока, уточнили в пресс-службе вице-премьера.  Смешанная межправительственная Российско-Алжирская комиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству работает с 2013 года. Предыдущее заседание состоялось в Москве 24–26 октября 2023 года. По итогам последнего заседания межправкомиссии между российскими и алжирскими ведомствами подписаны документы в сфере образования и науки, экономики и стандартизации. Пресс-служба Дмитрия Патрушева отмечает, что страны взаимодействуют в сфере культуры и спорта, Россия готова к реализации совместных проектов в области информационных технологий, углублению диалога в сфере массовых коммуникаций. По словам Дмитрия Патрушева, у России и Алжира есть потенциал для дальнейшего наращивания взаимодействия в различных сферах. Например, Россия планирует увеличить в Алжир поставки халяльной продукции и начать отправку вакцин для животных. Несмотря на то, что отношения России с Алжиром носят исторический характер со времен СССР, сейчас страны не являются друг для друга основными экономическими партнерами, поясняют эксперты URA.RU. И текущие переговоры о сотрудничестве направлены на поиск взаимной выгоды. Россия экспортирует в Алжир много самых различных товаров, делится технологиями, обучает иностранных студентов в наших вузах и хочет, чтобы Алжир был максимально полезен России. «Россия наращивает с Алжиром взаимовыгодное, рациональное партнерство, ищет возможные варианты экономического взаимодействия, которые будут обоюдно отвечать интересам сторон, — рассказал преподаватель Института стран востока при Институте Востоковедения РАН Арсений Григорьев. — У России и Алжира был период охлаждения, но сейчас идет развитие сотрудничества в разных сферах, и это объяснимо, полагает специалист по Ближнему Востоку Станислав Тарасов. «Несмотря на сильное влияние Запада, сейчас алжирское руководство начинает дрейфовать в сторону Востока, потому что они уже „наелись“ западного неоколониализма в разных вариантах и во французском исполнении, и в американском. И поэтому они рассматривают Россию как альтернативного партнера по газовым проектам, энергетическим, продовольственным и научно-техническим».
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