В Тюмени прошла презентация проекта Сквера героев СВО

Депутатам городской думы показали концепцию Сквера, посвященного участникам СВО, который будет возведен в Тюмени. Об этом сообщается в telegram-канале «Тюмень. Администрация города».
«Депутаты Тюменской городской думы познакомились с концепцией будущего сквера, посвященного участникам специальной военной операции. Он разместится на 2,7 га в границах улиц Герцена — Камышинской — Смоленской — Первомайской», — указано в публикации тюменской мэрии.
Планируется, что центральный мемориал сквера будет просматриваться с разных сторон. В основе его концепции лежит слеза, от падения которой образуются «круги на воде» в виде пешеходных дорожек, клумб и других элементов благоустройства. В эскизах, которые были согласованы с участниками СВО и их родными, указано, что Центральный монумент будет состоять из стел: «Проводы и возвращение», «За ленточкой» и «Дорога к Победе».
Ранее URA.RU писало о том, что Сквер, посвященный участникам СВО, планируют открыть в Тюмени в 2025 году. В преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
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