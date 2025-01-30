В Тюмени прошла презентация проекта Сквера героев СВО

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Сквер героев СВО появится в Тюмени в 2025 году
Сквер героев СВО появится в Тюмени в 2025 году Фото:

Депутатам городской думы показали концепцию Сквера, посвященного участникам СВО, который будет возведен в Тюмени. Об этом сообщается в telegram-канале «Тюмень. Администрация города».

«Депутаты Тюменской городской думы познакомились с концепцией будущего сквера, посвященного участникам специальной военной операции. Он разместится на 2,7 га в границах улиц Герцена — Камышинской — Смоленской — Первомайской», — указано в публикации тюменской мэрии.

Планируется, что центральный мемориал сквера будет просматриваться с разных сторон. В основе его концепции лежит слеза, от падения которой образуются «круги на воде» в виде пешеходных дорожек, клумб и других элементов благоустройства. В эскизах, которые были согласованы с  участниками СВО и их родными, указано, что Центральный монумент будет состоять из стел: «Проводы и возвращение», «За ленточкой» и «Дорога к Победе».

Ранее URA.RU писало о том, что Сквер, посвященный участникам СВО, планируют открыть в Тюмени в 2025 году. В преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.  

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Депутатам городской думы показали концепцию Сквера, посвященного участникам СВО, который будет возведен в Тюмени. Об этом сообщается в telegram-канале «Тюмень. Администрация города». «Депутаты Тюменской городской думы познакомились с концепцией будущего сквера, посвященного участникам специальной военной операции. Он разместится на 2,7 га в границах улиц Герцена — Камышинской — Смоленской — Первомайской», — указано в публикации тюменской мэрии. Планируется, что центральный мемориал сквера будет просматриваться с разных сторон. В основе его концепции лежит слеза, от падения которой образуются «круги на воде» в виде пешеходных дорожек, клумб и других элементов благоустройства. В эскизах, которые были согласованы с  участниками СВО и их родными, указано, что Центральный монумент будет состоять из стел: «Проводы и возвращение», «За ленточкой» и «Дорога к Победе». Ранее URA.RU писало о том, что Сквер, посвященный участникам СВО, планируют открыть в Тюмени в 2025 году. В преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.  
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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