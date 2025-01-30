Названа причина задержания экс-заместителей Чубайса

Бывших заместителей Чубайса подозревают в превышении полномочий
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Бывших замов экс-главы «Роснано» Анатолия Чубайса задержали 30 января
Бывших замов экс-главы «Роснано» Анатолия Чубайса задержали 30 января Фото:

Троих бывших заместителей экс-главы «Роснано» Анатолия Чубайса подозревают в превышении полномочий. Детали дела озвучили ТАСС в правоохранительных органах.

«Задержаны заместители экс-главы „Роснано“ Анатолия Чубайса в рамках дела о превышении полномочий», — сказал собеседник. О задержании стало известно 30 января. Источник «Известий» назвал имена некоторых задержанных: бывший исполнительный директор «Роснано» Борис Подольский и экс-заместитель исполнительного директора, управляющий директор по финансам Артур Галстян.

В апреле 2024 года МВД предъявило обвинения по делу о хищении из «Роснано» почти 1,7 млрд рублей. А общий ущерб от «черных» финансовых операций превысил 200 млрд рублей. 

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Троих бывших заместителей экс-главы «Роснано» Анатолия Чубайса подозревают в превышении полномочий. Детали дела озвучили ТАСС в правоохранительных органах. «Задержаны заместители экс-главы „Роснано“ Анатолия Чубайса в рамках дела о превышении полномочий», — сказал собеседник. О задержании стало известно 30 января. Источник «Известий» назвал имена некоторых задержанных: бывший исполнительный директор «Роснано» Борис Подольский и экс-заместитель исполнительного директора, управляющий директор по финансам Артур Галстян. В апреле 2024 года МВД предъявило обвинения по делу о хищении из «Роснано» почти 1,7 млрд рублей. А общий ущерб от «черных» финансовых операций превысил 200 млрд рублей. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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