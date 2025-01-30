Названа причина задержания экс-заместителей Чубайса

Троих бывших заместителей экс-главы «Роснано» Анатолия Чубайса подозревают в превышении полномочий. Детали дела озвучили ТАСС в правоохранительных органах.
«Задержаны заместители экс-главы „Роснано“ Анатолия Чубайса в рамках дела о превышении полномочий», — сказал собеседник. О задержании стало известно 30 января. Источник «Известий» назвал имена некоторых задержанных: бывший исполнительный директор «Роснано» Борис Подольский и экс-заместитель исполнительного директора, управляющий директор по финансам Артур Галстян.
В апреле 2024 года МВД предъявило обвинения по делу о хищении из «Роснано» почти 1,7 млрд рублей. А общий ущерб от «черных» финансовых операций превысил 200 млрд рублей.
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