В Нижневартовске (ХМАО) прочат назначение заместителя главы города. Источники URA.RU отмечают, что на пост вице-мэра по безопасности согласован Сергей Ефремов. С его появлением у градоначальника Дмитрия Кощенко останется только одна вакансия зама — по соцполитике, хотя еще полгода назад их было четыре.
«Говорят, Ефремов согласован на пост зама по безопасности. Полномочия те же, что и у его предшественника Николая Лукаша. Осталось дождаться назначения», — отмечает инсайдер.
Ефремов считается ставленником прежнего зама главы Лукаша, курировавшего, кроме всего прочего, и вопросы экологии. Тот прославился трудоустройством силовиков из СК и прокуратуры под девизом «раньше мы сажали людей, а теперь деревья» в управление природопользования и на другие значимые должности, а также громким скандалом с полигоном ТКО за полмиллиарда рублей, вылившимся в уголовное дело. Фигурантом стал глава управления экологии Олег Попенко. «Ожидается, что Ефремов продолжит политику предшественника, и кардинальных чисток в рядах подконтрольных ему ведомств не будет», — уточняет информатор.
В последнее время в администрации Нижневартовска происходят значительные кадровые изменения. Так, после ухода Вадима Ряски, директора департамента муниципальной собственности и доверенного лица мэра, а также начальницы управления культуры Елены Шипициной, был назначен замглавы по внуполу Виктор Мыльников.
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