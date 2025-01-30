Замдиректора ФСИН России Сергей Щербаков проверил силы и средства профильного института в Перми

Заместитель директора ФСИН России Сергей Щербаков посетил Пермский институт ФСИН. Он ознакомился ознакомился с организацией учебного и научного процесса, а также условиями проживания курсантов, сообщается на странице вуза в соцсети «Вконтакте» .
«Сергей Щербаков осмотрел учебные объекты, включая тир, полигоны для подготовки охраны и конвоирования, а также кинологический полигон и племенной питомник. Гостью показали условия проживания курсантов, включая общежития, столовую и спортивный комплекс и клуб», — говорится в сообщении Пермского института ФСИН.
В ходе рабочего визита Сергей Щербаков обсудил с курсантами вуза их обучение и развитие, поучаствовал в торжественном открытие аудитории «Научного пространства». В ней планируется проведение мастер-классов, лекций, интеллектуальных игр, круглых столов, тренингов, интерактивов, секций научных конференций.
Ранее URA.RU анонсировало посещение Перми заместителем директора ФСИН России Сергеем Щербаковым. В пресс-службе краевого ГУФСИН пояснили, что это плановый рабочий визит.
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