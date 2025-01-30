30 января 2025

Крупная компания повысит зарплаты сотрудникам в РФ

РЖД проиндексирует зарплаты на 2%
© Служба новостей «URA.RU»
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Индексация составит больше 2%
Индексация составит больше 2% Фото:

ОАО «РЖД» проведет доиндексацию заработной платы сотрудников за 2024 на 2,04%. Это произойдет с 1 февраля, сообщает компания.  

«Это будет сделано в связи с отклонением фактического индекса потребительских цен на конец 2024 года от размера проведенной в том же году индексации», — говорится в сообщении. Кроме того, с 1 марта 2025 г. в соответствии с коллективным договором зарплата работников компании будет проиндексирована на 1,6%.

Ранее URA.RU рассказывало, что правительство РФ проиндексировало социальные выплаты на 9,5% с 1 февраля по поручению президента. Индексация затронет более 40 видов выплат, включая ежемесячные денежные выплаты ветеранам, чернобыльцам, Героям России и Труда, а также людям с инвалидностью.

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ОАО «РЖД» проведет доиндексацию заработной платы сотрудников за 2024 на 2,04%. Это произойдет с 1 февраля, сообщает компания.   «Это будет сделано в связи с отклонением фактического индекса потребительских цен на конец 2024 года от размера проведенной в том же году индексации», — говорится в сообщении. Кроме того, с 1 марта 2025 г. в соответствии с коллективным договором зарплата работников компании будет проиндексирована на 1,6%. Ранее URA.RU рассказывало, что правительство РФ проиндексировало социальные выплаты на 9,5% с 1 февраля по поручению президента. Индексация затронет более 40 видов выплат, включая ежемесячные денежные выплаты ветеранам, чернобыльцам, Героям России и Труда, а также людям с инвалидностью.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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