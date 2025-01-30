Крупная компания повысит зарплаты сотрудникам в РФ

ОАО «РЖД» проведет доиндексацию заработной платы сотрудников за 2024 на 2,04%. Это произойдет с 1 февраля, сообщает компания.
«Это будет сделано в связи с отклонением фактического индекса потребительских цен на конец 2024 года от размера проведенной в том же году индексации», — говорится в сообщении. Кроме того, с 1 марта 2025 г. в соответствии с коллективным договором зарплата работников компании будет проиндексирована на 1,6%.
Ранее URA.RU рассказывало, что правительство РФ проиндексировало социальные выплаты на 9,5% с 1 февраля по поручению президента. Индексация затронет более 40 видов выплат, включая ежемесячные денежные выплаты ветеранам, чернобыльцам, Героям России и Труда, а также людям с инвалидностью.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.