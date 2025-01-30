Американский политолог Гилберт Доктороу в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил, что Россия может увидеть в президенте США Дональде Трампе человека, который понимает ее интересы. По его мнению, Трамп разделяет российское видение сфер влияния и имущественных вопросов, говоря на том же языке, что и российский лидер.
«В лице Трампа Россия определенно имеет человека, который понимает сферы влияния, который понимает, скажем так, имущественный вопрос <…>, это человек, который говорит на тех же языках, на которых говорят они», — сказал Доктороу. Эксперт утверждает, что если кто-то сомневается в позиции Трампа, то стоит обратить внимание на его первые заявления о планах присоединения Гренландии и Панамского канала, которые были вызваны государственной необходимостью.
Ранее телеканал «Царьград» сообщал о возможной встрече президента России Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и лидера Китая Си Цзиньпина в Ялте. Эта встреча может стать исторически значимой, как и Ялтинская конференция 1945 года, где решалась судьба мира после Второй мировой войны. Лидеры трех стран могут обсудить будущее мироустройства, что может повлиять на глобальную политику.
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