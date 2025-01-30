30 января 2025

Политолог рассказал, чем похожи Трамп и Путин

Политолог Доктороу: Трамп и Путин говорят на одном языке
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У Путина и Трампа есть общие черты в понимании сфер влияния и имущественных вопросов
У Путина и Трампа есть общие черты в понимании сфер влияния и имущественных вопросов Фото:

Американский политолог Гилберт Доктороу в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил, что Россия может увидеть в президенте США Дональде Трампе человека, который понимает ее интересы. По его мнению, Трамп разделяет российское видение сфер влияния и имущественных вопросов, говоря на том же языке, что и российский лидер.

«В лице Трампа Россия определенно имеет человека, который понимает сферы влияния, который понимает, скажем так, имущественный вопрос <…>, это человек, который говорит на тех же языках, на которых говорят они», — сказал Доктороу. Эксперт утверждает, что если кто-то сомневается в позиции Трампа, то стоит обратить внимание на его первые заявления о планах присоединения Гренландии и Панамского канала, которые были вызваны государственной необходимостью. 

Ранее телеканал «Царьград» сообщал о возможной встрече президента России Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и лидера Китая Си Цзиньпина в Ялте. Эта встреча может стать исторически значимой, как и Ялтинская конференция 1945 года, где решалась судьба мира после Второй мировой войны. Лидеры трех стран могут обсудить будущее мироустройства, что может повлиять на глобальную политику.

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Американский политолог Гилберт Доктороу в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил, что Россия может увидеть в президенте США Дональде Трампе человека, который понимает ее интересы. По его мнению, Трамп разделяет российское видение сфер влияния и имущественных вопросов, говоря на том же языке, что и российский лидер. «В лице Трампа Россия определенно имеет человека, который понимает сферы влияния, который понимает, скажем так, имущественный вопрос <…>, это человек, который говорит на тех же языках, на которых говорят они», — сказал Доктороу. Эксперт утверждает, что если кто-то сомневается в позиции Трампа, то стоит обратить внимание на его первые заявления о планах присоединения Гренландии и Панамского канала, которые были вызваны государственной необходимостью.  Ранее телеканал «Царьград» сообщал о возможной встрече президента России Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и лидера Китая Си Цзиньпина в Ялте. Эта встреча может стать исторически значимой, как и Ялтинская конференция 1945 года, где решалась судьба мира после Второй мировой войны. Лидеры трех стран могут обсудить будущее мироустройства, что может повлиять на глобальную политику.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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