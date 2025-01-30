30 января 2025

Россия начала окрашивать пшеницу на экспорт

© Служба новостей «URA.RU»
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Пшеницу для продажи в Марокко окрасили в Санкт-Петербурге
Пшеницу для продажи в Марокко окрасили в Санкт-Петербурге Фото:

В России начали колорировать пшеницу. Это необходимом для экспорта в страны с особыми требованиями к качеству зерна. Эта процедура была проведена специалистами Санкт-Петербургского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» в порту Высоцкий Ленинградской области для отправки зерна в Марокко, сообщает Россельхознадзор.

«28 января в порту Высоцкий Ленинградской области специалистами Санкт-Петербургского филиала ФГБУ 'ЦОК АПК' впервые проведено колорирование российской пшеницы для экспорта в Марокко. Общий вес партии составил 28 тыс. тонн. Колорирование зерна — новая услуга ФГБУ 'ЦОК АПК'», — говорится в сообщении.

При колорировании используются специальные красители, которые соответствуют всем стандартам безопасности и качества. В случае с Марокко для идентификации кормовой пшеницы был использован краситель Е-142 (зеленый), который является средством натурального происхождения и гарантирует безопасность продукции. Эта мера является важной для выполнения международных требований и поддержки экспорта российского зерна.

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В России начали колорировать пшеницу. Это необходимом для экспорта в страны с особыми требованиями к качеству зерна. Эта процедура была проведена специалистами Санкт-Петербургского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» в порту Высоцкий Ленинградской области для отправки зерна в Марокко, сообщает Россельхознадзор. «28 января в порту Высоцкий Ленинградской области специалистами Санкт-Петербургского филиала ФГБУ 'ЦОК АПК' впервые проведено колорирование российской пшеницы для экспорта в Марокко. Общий вес партии составил 28 тыс. тонн. Колорирование зерна — новая услуга ФГБУ 'ЦОК АПК'», — говорится в сообщении. При колорировании используются специальные красители, которые соответствуют всем стандартам безопасности и качества. В случае с Марокко для идентификации кормовой пшеницы был использован краситель Е-142 (зеленый), который является средством натурального происхождения и гарантирует безопасность продукции. Эта мера является важной для выполнения международных требований и поддержки экспорта российского зерна.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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