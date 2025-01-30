Россия начала окрашивать пшеницу на экспорт

В России начали колорировать пшеницу. Это необходимом для экспорта в страны с особыми требованиями к качеству зерна. Эта процедура была проведена специалистами Санкт-Петербургского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» в порту Высоцкий Ленинградской области для отправки зерна в Марокко, сообщает Россельхознадзор.
«28 января в порту Высоцкий Ленинградской области специалистами Санкт-Петербургского филиала ФГБУ 'ЦОК АПК' впервые проведено колорирование российской пшеницы для экспорта в Марокко. Общий вес партии составил 28 тыс. тонн. Колорирование зерна — новая услуга ФГБУ 'ЦОК АПК'», — говорится в сообщении.
При колорировании используются специальные красители, которые соответствуют всем стандартам безопасности и качества. В случае с Марокко для идентификации кормовой пшеницы был использован краситель Е-142 (зеленый), который является средством натурального происхождения и гарантирует безопасность продукции. Эта мера является важной для выполнения международных требований и поддержки экспорта российского зерна.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.