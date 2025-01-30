NYT: диспетчерская смена в аэропорту в момент авиакатастрофы в США была неполной

В момент столкновения самолета с вертолетом в аэропорту Вашингтона имени Рональда Рейгана диспетчерская смена была не в полном составе. Об этом сообщает New York Times, ссылаясь на предварительный отчет Федерального управления гражданской авиации США (FAA).
«Диспетчерская смена была не в полном составе. А один из специалистов выполнял несколько задач одновременно, включая координацию движения вертолетов и управление посадкой самолетов», — пишет газета New York Times.
Издание отмечает, что нехватка персонала усложняла координацию. Пилоты самолетов и вертолетов используют разные радиочастоты и не всегда могут слышать друг друга. Так в аэропорту имени Рейгана в сентябре 2023 года работало 19 сертифицированных диспетчеров, тогда как целевой уровень составляет 30 специалистов.
Самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines, выполнявший рейс 5342 из Уичито, столкнулся с вертолетом во время захода на посадку в аэропорту имени Рональда Рейгана в Вашингтоне. Клуб фигурного катания Бостона заявил, что 14 из 60 пассажиров на борту были спортсменами. Среди погибших оказались спортсмены Вадим Наумов и Евгения Шишкова, недавно покинувшие РФ, пишет телеканал 360.
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