30 января 2025

СБУ ищет того, кто «слил» слова Буданова* об угрозе Украине

Депутат Костенко: СБУ завела дело после утечки в СМИ слов Буданова*
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Вопрос касается утечки закрытой информации от руководителя ГУР
Вопрос касается утечки закрытой информации от руководителя ГУР Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Служба безопасности Украины (СБУ) начала уголовное расследование после публикации украинскими СМИ о том, что глава главного управления разведки Министерства обороны (ГУР) Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) высказывался о необходимости срочных переговоров с Россией из-за угрозы существования Украины. Об этом сообщил секретарь парламентского комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Роман Костенко, не уточнив, против кого именно возбуждено дело. 

«Некоторые политические лидеры, управляющие политическими фракциями, также должны быть осведомлены о текущей ситуации на высоком уровне, но не должны делиться этой информацией в публичном пространстве. Уголовное дело открыто, и пусть СБУ займется его расследованием», — заявил Костенко в интервью украинской журналистке Наталье Мосейчук на YouTube.

Ранее издание «Украинская правда» опубликовало информацию о закрытой встрече в Верховной Раде, в которой принимал участие Буданов. По словам анонимного источника, глава ГУР выразил мнение, что без серьезных переговоров к лету на Украине могут начаться «очень опасные процессы, угрожающие самому существованию страны». Так он ответил на вопрос, «сколько еще есть времени», пишет телеканал 360. 

*Кирилл Буданов внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов

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Служба безопасности Украины (СБУ) начала уголовное расследование после публикации украинскими СМИ о том, что глава главного управления разведки Министерства обороны (ГУР) Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) высказывался о необходимости срочных переговоров с Россией из-за угрозы существования Украины. Об этом сообщил секретарь парламентского комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Роман Костенко, не уточнив, против кого именно возбуждено дело.  «Некоторые политические лидеры, управляющие политическими фракциями, также должны быть осведомлены о текущей ситуации на высоком уровне, но не должны делиться этой информацией в публичном пространстве. Уголовное дело открыто, и пусть СБУ займется его расследованием», — заявил Костенко в интервью украинской журналистке Наталье Мосейчук на YouTube. Ранее издание «Украинская правда» опубликовало информацию о закрытой встрече в Верховной Раде, в которой принимал участие Буданов. По словам анонимного источника, глава ГУР выразил мнение, что без серьезных переговоров к лету на Украине могут начаться «очень опасные процессы, угрожающие самому существованию страны». Так он ответил на вопрос, «сколько еще есть времени», пишет телеканал 360.  *Кирилл Буданов внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
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