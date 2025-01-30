СБУ ищет того, кто «слил» слова Буданова* об угрозе Украине

Служба безопасности Украины (СБУ) начала уголовное расследование после публикации украинскими СМИ о том, что глава главного управления разведки Министерства обороны (ГУР) Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) высказывался о необходимости срочных переговоров с Россией из-за угрозы существования Украины. Об этом сообщил секретарь парламентского комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Роман Костенко, не уточнив, против кого именно возбуждено дело.
«Некоторые политические лидеры, управляющие политическими фракциями, также должны быть осведомлены о текущей ситуации на высоком уровне, но не должны делиться этой информацией в публичном пространстве. Уголовное дело открыто, и пусть СБУ займется его расследованием», — заявил Костенко в интервью украинской журналистке Наталье Мосейчук на YouTube.
Ранее издание «Украинская правда» опубликовало информацию о закрытой встрече в Верховной Раде, в которой принимал участие Буданов. По словам анонимного источника, глава ГУР выразил мнение, что без серьезных переговоров к лету на Украине могут начаться «очень опасные процессы, угрожающие самому существованию страны». Так он ответил на вопрос, «сколько еще есть времени», пишет телеканал 360.
*Кирилл Буданов внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
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