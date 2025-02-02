Генсек НАТО призвал Европу готовиться к войне

Генсек НАТО Рютте: мы должны готовиться к войне
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Рютте считает, что подготовка к войне — единственный способ ее избежать
Рютте считает, что подготовка к войне — единственный способ ее избежать Фото:

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал страны Европы увеличить расходы на военную промышленность и готовиться к войне. По его словам, это единственный способ избежать открытого конфликта.

«Я говорю вам очень ясно: мы должны готовиться к войне. Это лучший способ избежать ее», — сказал Рютте. Его слова передает немецкая газета Bild.

Он также обратился к Берлину с призывом увеличить расходы и производство в секторе военной промышленности и обороны. По его мнению, данный вопрос окажется в центре обсуждения во многих европейских странах в ближайшее время.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал Германию тратить 5% ВВП на оборону. Берлин с таким требованием не согласился. Однако министр обороны ФРГ Борис Писториус сообщил, что Германии все же придется увеличить траты в данном секторе промышленности. Об этом писал RT.

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Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал страны Европы увеличить расходы на военную промышленность и готовиться к войне. По его словам, это единственный способ избежать открытого конфликта. «Я говорю вам очень ясно: мы должны готовиться к войне. Это лучший способ избежать ее», — сказал Рютте. Его слова передает немецкая газета Bild. Он также обратился к Берлину с призывом увеличить расходы и производство в секторе военной промышленности и обороны. По его мнению, данный вопрос окажется в центре обсуждения во многих европейских странах в ближайшее время. Ранее президент США Дональд Трамп призвал Германию тратить 5% ВВП на оборону. Берлин с таким требованием не согласился. Однако министр обороны ФРГ Борис Писториус сообщил, что Германии все же придется увеличить траты в данном секторе промышленности. Об этом писал RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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