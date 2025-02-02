Генсек НАТО призвал Европу готовиться к войне

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал страны Европы увеличить расходы на военную промышленность и готовиться к войне. По его словам, это единственный способ избежать открытого конфликта.
«Я говорю вам очень ясно: мы должны готовиться к войне. Это лучший способ избежать ее», — сказал Рютте. Его слова передает немецкая газета Bild.
Он также обратился к Берлину с призывом увеличить расходы и производство в секторе военной промышленности и обороны. По его мнению, данный вопрос окажется в центре обсуждения во многих европейских странах в ближайшее время.
Ранее президент США Дональд Трамп призвал Германию тратить 5% ВВП на оборону. Берлин с таким требованием не согласился. Однако министр обороны ФРГ Борис Писториус сообщил, что Германии все же придется увеличить траты в данном секторе промышленности. Об этом писал RT.
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