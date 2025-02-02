В Тюмени покажут новый фильм о Капитане Америка

Премьера фильма состоится 23 февраля
В одном из тюменских кинотеатров покажут фильм «Капитан Америка: Дивный новый мир». Премьера состоится 23 февраля. Информация об этом появилась на сайте комплекса.
«Премьера 23 февраля. „Капитан Америка: Дивный мир“, — говорится в анонсе предстоящего кинопоказа.
Фильм транслируется на экранах компании, арендующей кинозалы. Официально из-за санкций картина не была допущена к показу в России. Частные прокатчики показывают фильмы, обходя запреты киностудий. Аналогичным способом в Тюмени были показаны фильмы «Барби», «Веном» и другие.
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