02 февраля 2025
01 февраля 2025

В Тюмени покажут новый фильм о Капитане Америка

© Служба новостей «URA.RU»
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Премьера фильма состоится 23 февраля
Премьера фильма состоится 23 февраля Фото:

В одном из тюменских кинотеатров покажут фильм «Капитан Америка: Дивный новый мир». Премьера состоится 23 февраля. Информация об этом появилась на сайте комплекса.

«Премьера 23 февраля. „Капитан Америка: Дивный мир“, — говорится в анонсе предстоящего кинопоказа.

Фильм транслируется на экранах компании, арендующей кинозалы. Официально из-за санкций картина не была допущена к показу в России. Частные прокатчики показывают фильмы, обходя запреты киностудий. Аналогичным способом в Тюмени были показаны фильмы «Барби», «Веном» и другие.

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В одном из тюменских кинотеатров покажут фильм «Капитан Америка: Дивный новый мир». Премьера состоится 23 февраля. Информация об этом появилась на сайте комплекса. «Премьера 23 февраля. „Капитан Америка: Дивный мир“, — говорится в анонсе предстоящего кинопоказа. Фильм транслируется на экранах компании, арендующей кинозалы. Официально из-за санкций картина не была допущена к показу в России. Частные прокатчики показывают фильмы, обходя запреты киностудий. Аналогичным способом в Тюмени были показаны фильмы «Барби», «Веном» и другие.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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