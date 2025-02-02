Водителей предупредили о гололеде на свердловских трассах

На дорогах в Свердловской области, ведущих в сторону Тюмени, Челябинска и Перми, ожидается сильный гололед 3 февраля. Об этом сообщил в telegram-каналах трасс ФКУ «Уралуправтодор».
«Внимание! Предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях. 3 февраля местами в Свердловской области ожидается гололед, на дорогах гололедица», — говорится в сообщении.
Также с 3 по 5 февраля ожидаются снегопады, возможно выпадение мокрого снега. Для избежания гололеда на дороги выведена спецтехника в круглосуточном режиме.
Ранее URA.RU писало о сильном потеплении в Свердловской области. Но после того, как температура поднялась до +3 градусов, появилось предупреждение о снегопадах. С 3 февраля на Среднем Урале начнется похолодание, которое продлится до середины месяца.
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