02 февраля 2025

Водителей предупредили о гололеде на свердловских трассах

На дорогах в Свердловской области ожидается сильный гололед 3 февраля
© Служба новостей «URA.RU»
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С гололедом вывели бороться спецтехнику
С гололедом вывели бороться спецтехнику Фото:

На дорогах в Свердловской области, ведущих в сторону Тюмени, Челябинска и Перми, ожидается сильный гололед 3 февраля. Об этом сообщил в telegram-каналах трасс ФКУ «Уралуправтодор».

«Внимание! Предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях. 3 февраля местами в Свердловской области ожидается гололед, на дорогах гололедица», — говорится в сообщении.

Также с 3 по 5 февраля ожидаются снегопады, возможно выпадение мокрого снега. Для избежания гололеда на дороги выведена спецтехника в круглосуточном режиме.

Ранее URA.RU писало о сильном потеплении в Свердловской области. Но после того, как температура поднялась до +3 градусов, появилось предупреждение о снегопадах. С 3 февраля на Среднем Урале начнется похолодание, которое продлится до середины месяца.

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На дорогах в Свердловской области, ведущих в сторону Тюмени, Челябинска и Перми, ожидается сильный гололед 3 февраля. Об этом сообщил в telegram-каналах трасс ФКУ «Уралуправтодор». «Внимание! Предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях. 3 февраля местами в Свердловской области ожидается гололед, на дорогах гололедица», — говорится в сообщении. Также с 3 по 5 февраля ожидаются снегопады, возможно выпадение мокрого снега. Для избежания гололеда на дороги выведена спецтехника в круглосуточном режиме. Ранее URA.RU писало о сильном потеплении в Свердловской области. Но после того, как температура поднялась до +3 градусов, появилось предупреждение о снегопадах. С 3 февраля на Среднем Урале начнется похолодание, которое продлится до середины месяца.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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