Генсек НАТО заявил, что фронт на Украине движется в неправильном направлении

Фронт на Украине движется в «неправильном направлении». Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.
«Украинский фронт движется в неправильном направлении... Союзники Украины должны сделать так, чтобы Россия не достигла целей», — сказал Рютте. Его слова передает немецкая газета Bild.
Он также подчеркнул, что Киев не проигрывает в конфликте. Но если мирное соглашение будет подписано, то мир должен быть «устойчивым», добавил Рютте.
Ранее генсек НАТО призвал страны ЕС начать подготовку к войне. Кроме того, он напрямую обратился к Берлину, попросив увеличить расходы на оборонную промышленность страны.
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