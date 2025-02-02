Генсек НАТО заявил, что фронт на Украине движется в неправильном направлении

Глава НАТО Рютте: украинский фронт движется в неправильном направлении
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рютте не хочет верить в проигрыш Киева в конфликте
Рютте не хочет верить в проигрыш Киева в конфликте Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Фронт на Украине движется в «неправильном направлении». Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

«Украинский фронт движется в неправильном направлении... Союзники Украины должны сделать так, чтобы Россия не достигла целей», — сказал Рютте. Его слова передает немецкая газета Bild.

Он также подчеркнул, что Киев не проигрывает в конфликте. Но если мирное соглашение будет подписано, то мир должен быть «устойчивым», добавил Рютте.

Ранее генсек НАТО призвал страны ЕС начать подготовку к войне. Кроме того, он напрямую обратился к Берлину, попросив увеличить расходы на оборонную промышленность страны. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Фронт на Украине движется в «неправильном направлении». Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. «Украинский фронт движется в неправильном направлении... Союзники Украины должны сделать так, чтобы Россия не достигла целей», — сказал Рютте. Его слова передает немецкая газета Bild. Он также подчеркнул, что Киев не проигрывает в конфликте. Но если мирное соглашение будет подписано, то мир должен быть «устойчивым», добавил Рютте. Ранее генсек НАТО призвал страны ЕС начать подготовку к войне. Кроме того, он напрямую обратился к Берлину, попросив увеличить расходы на оборонную промышленность страны. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...