02 февраля 2025
01 февраля 2025

В Челябинске инженеры-энергетики получают 165 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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На высокую зарплату может рассчитывать специалист с отличными знаниями энергетического оборудования
На высокую зарплату может рассчитывать специалист с отличными знаниями энергетического оборудования Фото:

В январе 2025 года заработная плата инженеров-энергетиков в строительных компаниях Челябинска достигла 165 тысяч рублей. Об этом свидетельствует данные сервиса SuperJob.

«В Челябинске опытные инженеры-энергетики в сфере недвижимости могут получать около 165 тысяч рублей. Для сравнения, в Москве специалисты этого профиля могут получать до 260 тысяч рублей, а в Санкт-Петербурге — до 210 тысяч», — говорится в исследовании сервиса по поиску работы SuperJob.

Отмечается, что размер заработной платы в Челябинске напрямую зависит от квалификации и опыта работы специалиста. Начинающие инженеры-энергетики с неполным высшим образованием могут рассчитывать на зарплату от 40 до 60 тысяч рублей. С повышением квалификации и стажа растет и оплата труда: специалисты с годовым опытом работы и высшим образованием получают 60—70 тысяч рублей, а с двухлетним стажем и дополнительными навыками — 70—95 тысяч рублей.

Максимальный доход в размере 95—165 тысяч рублей доступен высококвалифицированным специалистам с опытом работы от трех лет, обладающим глубокими знаниями технологических процессов, имеющим опыт проведения энергоаудита и управленческой деятельности. Такие специалисты должны отлично разбираться в работе энергетического оборудования и иметь опыт руководящей работы.

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В январе 2025 года заработная плата инженеров-энергетиков в строительных компаниях Челябинска достигла 165 тысяч рублей. Об этом свидетельствует данные сервиса SuperJob. «В Челябинске опытные инженеры-энергетики в сфере недвижимости могут получать около 165 тысяч рублей. Для сравнения, в Москве специалисты этого профиля могут получать до 260 тысяч рублей, а в Санкт-Петербурге — до 210 тысяч», — говорится в исследовании сервиса по поиску работы SuperJob. Отмечается, что размер заработной платы в Челябинске напрямую зависит от квалификации и опыта работы специалиста. Начинающие инженеры-энергетики с неполным высшим образованием могут рассчитывать на зарплату от 40 до 60 тысяч рублей. С повышением квалификации и стажа растет и оплата труда: специалисты с годовым опытом работы и высшим образованием получают 60—70 тысяч рублей, а с двухлетним стажем и дополнительными навыками — 70—95 тысяч рублей. Максимальный доход в размере 95—165 тысяч рублей доступен высококвалифицированным специалистам с опытом работы от трех лет, обладающим глубокими знаниями технологических процессов, имеющим опыт проведения энергоаудита и управленческой деятельности. Такие специалисты должны отлично разбираться в работе энергетического оборудования и иметь опыт руководящей работы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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