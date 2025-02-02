В Челябинске инженеры-энергетики получают 165 тысяч рублей

В январе 2025 года заработная плата инженеров-энергетиков в строительных компаниях Челябинска достигла 165 тысяч рублей. Об этом свидетельствует данные сервиса SuperJob.
«В Челябинске опытные инженеры-энергетики в сфере недвижимости могут получать около 165 тысяч рублей. Для сравнения, в Москве специалисты этого профиля могут получать до 260 тысяч рублей, а в Санкт-Петербурге — до 210 тысяч», — говорится в исследовании сервиса по поиску работы SuperJob.
Отмечается, что размер заработной платы в Челябинске напрямую зависит от квалификации и опыта работы специалиста. Начинающие инженеры-энергетики с неполным высшим образованием могут рассчитывать на зарплату от 40 до 60 тысяч рублей. С повышением квалификации и стажа растет и оплата труда: специалисты с годовым опытом работы и высшим образованием получают 60—70 тысяч рублей, а с двухлетним стажем и дополнительными навыками — 70—95 тысяч рублей.
Максимальный доход в размере 95—165 тысяч рублей доступен высококвалифицированным специалистам с опытом работы от трех лет, обладающим глубокими знаниями технологических процессов, имеющим опыт проведения энергоаудита и управленческой деятельности. Такие специалисты должны отлично разбираться в работе энергетического оборудования и иметь опыт руководящей работы.
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