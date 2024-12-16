Белоусов заявил, что ВСУ потеряли миллион военных

За время проведения спецоперации ВСУ потеряли около одного миллиона военных. Об этом на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ рассказал глава министерства Андрей Белоусов.
«Всего за время СВО украинская армия потеряла порядка миллиона человек», — заявил Белоусов. Трансляцию заседания ведет телеканал «Россия 24».
Он добавил, что в 2024 году было зафиксировано 460 тысяч потерь в ВСУ, включая убитых и раненых. Во время «курской авантюры» украинская армия понесла более 40 тысяч потерь, заключил Белоусов.
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