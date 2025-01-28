Военнослужащий ВСУ Алексей Бабенко, который был взят в плен в приграничном районе Курской области, рассказал о фальсификациях бюллетеней во время президентских выборов на Украине в 2019 году в пользу Владимира Зеленского.
«На парламентских выборах и следующие это были президентские, когда Зеленского выбирали. Да, попадались подделанные бюллетени с подписями. За Зеленского, почему и вышел он в финал. Владимир Александрович, спасибо вам за такое будущее, за то, что семьи распались, люди погибают, гибнут», — сказал Бабенко, его слова приводит «Царьград».
Также пленный рассказал, что в рядах ВСУ наблюдаются значительные потери. Он сообщил, что был свидетелем гибели молодых людей, с которыми общался всего несколько часов назад, и которые через два часа оказались мертвы. Военный добавил, что в их городе пришлось даже открыть новую часть кладбища для захоронения погибших, так как на старом закончились свободные места, поделился военнопленный.
Бабенко выразил обеспокоенность по поводу нехватки личного состава в украинских войсках. По этой причине его перевили из подразделения, которое занималось охраной имущества, в боевую часть.
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