Самолет рейса Тбилиси — Санкт-Петербург совершил экстренную посадку

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Самолет, летевший из Тбилиси, экстренно сел
Самолет, летевший из Тбилиси, экстренно сел Фото:

Самолет авиакомпании «Азимут» Sukhoi Superjet 100 совершил экстренную посадку. По данным telegram-каналов, он летел из Тбилиси в Петербург.

«Самолет Sukhoi Superjet 100, выполнявший рейс Тбилиси — Санкт-Петербург, совершил аварийную посадку в аэропорту назначения», — передает telegram-канал «112» со ссылкой на источники. По предварительным данным, у борта возникли проблемы с двигателем.

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Самолет авиакомпании «Азимут» Sukhoi Superjet 100 совершил экстренную посадку. По данным telegram-каналов, он летел из Тбилиси в Петербург. «Самолет Sukhoi Superjet 100, выполнявший рейс Тбилиси — Санкт-Петербург, совершил аварийную посадку в аэропорту назначения», — передает telegram-канал «112» со ссылкой на источники. По предварительным данным, у борта возникли проблемы с двигателем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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