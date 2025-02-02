Самолет рейса Тбилиси — Санкт-Петербург совершил экстренную посадку

Самолет, летевший из Тбилиси, экстренно сел
Самолет авиакомпании «Азимут» Sukhoi Superjet 100 совершил экстренную посадку. По данным telegram-каналов, он летел из Тбилиси в Петербург.
«Самолет Sukhoi Superjet 100, выполнявший рейс Тбилиси — Санкт-Петербург, совершил аварийную посадку в аэропорту назначения», — передает telegram-канал «112» со ссылкой на источники. По предварительным данным, у борта возникли проблемы с двигателем.
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