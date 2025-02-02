В пермском поселке появилось электричество после масштабной коммунальной аварии

В поселке Углеуральском Губахинского округа (Пермский край) восстановлено электроснабжение после масштабной коммунальной аварии. В течение трех часов восстановят и водоснабжение, сообщает пресс-служба министерства ЖКХ Пермского края.
«Электроснабжение насосной станции водозабора и на котельных восстановлено по постоянной схеме. Производится наполнение резервуаров водой. Ориентировочно в течение трех часов подача ресурса будет восстановлена. Кроме того, организован подвоз воды. Вопрос остается на контроле министерства ЖКХ и благоустройства», — сообщается на странице ведомства в соцсети «ВКонтакте».
Днем 2 февраля на территории поселка Углеуральского произошло повторное отключение электричества из-за образования льда на ЛЭП. Около 1,5 тысячи человек и восемь объектов социальной инфраструктуры остались без света. Прокуратура организовала проверку по факту отсутствия воды, тепла и электроэнергии в населенных пунктах Губахинского и Кизеловского округов.
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