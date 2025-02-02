Полиция Израиля начала расследование против жены Нетаньяху

Израильская полиция начала расследование против Сары Нетаньяху, жены премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, по обвинению в попытке запугивания свидетеля и вмешательстве в судебный процесс. Об этом сообщает израильская газета The Times of Israel. По информации издания, обвинения были выдвинуты в эфире телеканала N12 в 2024 году.
«Полиция начала уголовное расследование в отношении Сары Нетаньяху в связи с утверждениями о том, что она пыталась запугать свидетеля и вмешаться в дело о коррупции против своего мужа, премьер-министра Биньямина Нетаньяху», — говорится в материале. Прокуратура проинформировала оппозиционного депутата Кнессета Нааму Лазими, что полицейское расследование было начато после ее запроса от 26 декабря 2024 года. Как отмечает телеканал N12, Сара Нетаньяху через помощника своего мужа пыталась организовать протесты для оказания давления на свидетеля в одном из трех дел, связанных с злоупотреблениями ее мужа.
В ноябре 2024 года Международный уголовный суд (МУС) выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны страны Йоава Галанта за действия израильских военных в секторе Газа, напоминает телеканал 360. Также отмечается, что палата перед принятиям данного решения отвергла возражения израильской стороны, считавшей, что МУС не в праве рассматривать этот вопрос.
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