Оленеводам в ХМАО поднимут зарплаты, закупят технику и создадут комфортные условия на месте работы. Об этом губернатор Руслан Кухарук рассказал во время встречи с работниками Саранпаульской оленеводческой компании.
«И технику приобрели и зарплату поднимаем, чтобы труд оленевода, непростой и очень тяжелый, был достойно оплачен. И чтобы создавать условия на месте работы и месте жительства. Это основная задача, которую мы сегодня транслируем и нашим департаментам и нашим компаниям», — сказал Кухарук на встрече с промысловиками. Видео со встречи он опубликовал в своем telegram-канале.
Глава ХМАО пообещал оленеводам, что компания продолжит работу. Обсудил с ними как улучшить производство и условия жизни, поблагодарил за высказанные пожелания.
Ранее URA.RU сообщало, что Руслан Кухарук приехал с рабочим визитом в Березовский район. Там он передал Саранпаульской оленеводческой компании снегоболотоход и снегоходы, пообщался с работниками предприятия и пообещал закупить дроны для оленеводческих бригад.
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