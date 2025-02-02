02 февраля 2025
01 февраля 2025
31 января 2025

Губернатор Кухарук рассказал о перспективах развития оленеводства в ХМАО

В ХМАО оленеводам поднимут заработную плату
© Служба новостей «URA.RU»
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Правительство ХМАО работает над улучшением условий работы и жизни оленеводов в ХМАО
Правительство ХМАО работает над улучшением условий работы и жизни оленеводов в ХМАО Фото:

Оленеводам в ХМАО поднимут зарплаты, закупят технику и создадут комфортные условия на месте работы. Об этом губернатор Руслан Кухарук рассказал во время встречи с работниками Саранпаульской оленеводческой компании.

«И технику приобрели и зарплату поднимаем, чтобы труд оленевода, непростой и очень тяжелый, был достойно оплачен. И чтобы создавать условия на месте работы и месте жительства. Это основная задача, которую мы сегодня транслируем и нашим департаментам и нашим компаниям», — сказал Кухарук на встрече с промысловиками. Видео со встречи он опубликовал в своем telegram-канале.

Глава ХМАО пообещал оленеводам, что компания продолжит работу. Обсудил с ними как улучшить производство и условия жизни, поблагодарил за высказанные пожелания. 

Ранее URA.RU сообщало, что Руслан Кухарук приехал с рабочим визитом в Березовский район. Там он передал Саранпаульской оленеводческой компании снегоболотоход и снегоходы, пообщался с работниками предприятия и пообещал закупить дроны для оленеводческих бригад.

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Оленеводам в ХМАО поднимут зарплаты, закупят технику и создадут комфортные условия на месте работы. Об этом губернатор Руслан Кухарук рассказал во время встречи с работниками Саранпаульской оленеводческой компании. «И технику приобрели и зарплату поднимаем, чтобы труд оленевода, непростой и очень тяжелый, был достойно оплачен. И чтобы создавать условия на месте работы и месте жительства. Это основная задача, которую мы сегодня транслируем и нашим департаментам и нашим компаниям», — сказал Кухарук на встрече с промысловиками. Видео со встречи он опубликовал в своем telegram-канале. Глава ХМАО пообещал оленеводам, что компания продолжит работу. Обсудил с ними как улучшить производство и условия жизни, поблагодарил за высказанные пожелания.  Ранее URA.RU сообщало, что Руслан Кухарук приехал с рабочим визитом в Березовский район. Там он передал Саранпаульской оленеводческой компании снегоболотоход и снегоходы, пообщался с работниками предприятия и пообещал закупить дроны для оленеводческих бригад.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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