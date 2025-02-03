Маск назвал USAID преступной организацией, которой пора умереть

Американский предприниматель Илон Маск сделал ряд резких заявлений в адрес агентства США по международному развитию USAID. На своей странице в социальной сети X он назвал организацию «преступной» и заявил, что ей пора умереть.
«USAID — преступная организация. Пора ей умереть», — написал Маск в соцсети X. В дополнение к этому, он также критиковал агентство за то, что оно является «змеиным гнездом радикально левых марксистов, которые ненавидят Америку».
Администрация Белого дома объявила о подписании президентом Трампом декрета, который вводит 90-дневный мораторий на предоставление развивающимся странам внешней помощи с целью пересмотра их соответствия внешнеполитическим целям США, напоминает RT. Согласно информации, полученной украинским телеканалом «Общественное» от источников, представительство USAID на Украине было проинструктировано приостановить реализацию всех проектов в стране. Источник уточнил, что сотрудники USAID в Украине пока не располагают информацией о будущем этих программ.
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