02 февраля 2025

Звезда «Уральских пельменей» оказался в колонии: причины

Актер Андрей Рожков сыграл в хоккей с воспитанниками колонии
© Служба новостей «URA.RU»
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Андрей Рожков выехал в колонию Кировграда
Андрей Рожков выехал в колонию Кировграда Фото:

Актер «Уральских пельменей» Андрей Рожков выехал в колонию Кировграда (Свердловская область), чтобы сыграть в хоккейном турнире за кубок регионального омбудсмена. В одной команде с ним был зампрокурора области Александр Дуркин. Оппонировали им несовершеннолетние из этой колонии и ее сотрудники, рассказали в пресс-службе ГУ ФСИН по региону.

Команда Рожкова и Дуркина «Фемида» в итоге проиграла со счетом 8:11. Матч проходил в формате трех периодов по 20 минут. По мнению организаторов, такие игры помогают перевоспитывать юных нарушителей закона.

Команда Рожкова и Дуркина «Фемида» в итоге проиграла со счетом 8:11.
Команда Рожкова и Дуркина «Фемида» в итоге проиграла со счетом 8:11.
Фото:

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Актер «Уральских пельменей» Андрей Рожков выехал в колонию Кировграда (Свердловская область), чтобы сыграть в хоккейном турнире за кубок регионального омбудсмена. В одной команде с ним был зампрокурора области Александр Дуркин. Оппонировали им несовершеннолетние из этой колонии и ее сотрудники, рассказали в пресс-службе ГУ ФСИН по региону. Команда Рожкова и Дуркина «Фемида» в итоге проиграла со счетом 8:11. Матч проходил в формате трех периодов по 20 минут. По мнению организаторов, такие игры помогают перевоспитывать юных нарушителей закона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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