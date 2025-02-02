Звезда «Уральских пельменей» оказался в колонии: причины

Актер «Уральских пельменей» Андрей Рожков выехал в колонию Кировграда (Свердловская область), чтобы сыграть в хоккейном турнире за кубок регионального омбудсмена. В одной команде с ним был зампрокурора области Александр Дуркин. Оппонировали им несовершеннолетние из этой колонии и ее сотрудники, рассказали в пресс-службе ГУ ФСИН по региону.
Команда Рожкова и Дуркина «Фемида» в итоге проиграла со счетом 8:11. Матч проходил в формате трех периодов по 20 минут. По мнению организаторов, такие игры помогают перевоспитывать юных нарушителей закона.
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