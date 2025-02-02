02 февраля 2025
01 февраля 2025

Новый температурный рекорд зафиксирован в Кургане

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В Кургане из-за оттепели стало сыро
В Кургане из-за оттепели стало сыро Фото:
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Резкие изменения погоды в Кургане и области

В Кургане зафиксирован новый температурный рекорд. Аномальное тепло наблюдалось 2 февраля. Об этом сообщает telegram-канал «Погода 45 — погода в Кургане».

«Курганская метеостанция 2 февраля зафиксировала максимальную температуру +3,1 градуса. Это новый максимум для этой даты. Предыдущий максимум этих суток был зафиксирован в 2007 году, когда температура воздуха поднималась до +1,2 градуса. С начала года это уже третий рекорд», — сообщается в telegram-канале.

Ранее в Кургане температурный рекорд был зафиксирован 1 февраля, когда столбик термометра поднимался до +1,5 градуса — подобное случалось только в 2002 году. Также рекордное тепло было зафиксировано 3 января 2025 года, когда воздух прогрелся до +2,8 градусов — предыдущий максимум был в 2007 году (+0,7 градуса).

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В Кургане зафиксирован новый температурный рекорд. Аномальное тепло наблюдалось 2 февраля. Об этом сообщает telegram-канал «Погода 45 — погода в Кургане». «Курганская метеостанция 2 февраля зафиксировала максимальную температуру +3,1 градуса. Это новый максимум для этой даты. Предыдущий максимум этих суток был зафиксирован в 2007 году, когда температура воздуха поднималась до +1,2 градуса. С начала года это уже третий рекорд», — сообщается в telegram-канале. Ранее в Кургане температурный рекорд был зафиксирован 1 февраля, когда столбик термометра поднимался до +1,5 градуса — подобное случалось только в 2002 году. Также рекордное тепло было зафиксировано 3 января 2025 года, когда воздух прогрелся до +2,8 градусов — предыдущий максимум был в 2007 году (+0,7 градуса).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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