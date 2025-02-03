В США опознаны 55 тел погибших при крушении самолета

В Вашингтоне опознаны останки 55 жертв авиакатастрофы, произошедшей в результате столкновения пассажирского самолета и вертолета. Об этом сообщил глава департамента противопожарной охраны и экстренной медицинской помощи города Джон Донелли.
«К настоящему времени успешно идентифицированы 55 жертв», — сказал Донелли на пресс-конференции. Он также добавил, что 3 февраля начнется операция по подъему обломков самолета, что является следующим этапом в расследовании причин катастрофы, сообщает ТАСС.
Напомним, авиакатастрофа произошла 29 января, когда в небе над рекой Потомак столкнулись пассажирский самолет компании American Airlines и вертолет Black Hawk сухопутных войск США. Оба судна рухнули в воду. Позже, 31 января, в Филадельфии разбился медицинский борт Learjet 55.
Ранее URA.RU сообщало о том, что в США нашли тело российского фигуриста Вадима Наумова, погибшего в авиакатастрофе в Вашингтоне. Чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года Наумов и его напарница Евгения Шишкова погибли в результате столкновения пассажирского самолета с военным вертолетом в аэропорту Вашингтона.
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